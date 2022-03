Insurtech Vorsorgeplattform Xempus erhält 70 Millionen Dollar

Goldman Sachs Asset Management wird neuer Ankerinvestor des Münchener Insurtechs. Mit dem frischen Kapital will Xempus seine Position im Heimatmarkt und in Europa ausbauen.

Über die digitale Vorsorgeplattform sind künftig auch betriebliche Krankenversicherungen erhältlich. Xempus

Frankfurt Die digitale Vorsorgeplattform Xempus hat weitere 70 Millionen Dollar (63 Millionen Euro) bei Investoren eingesammelt. Angeführt wird die aktuelle Finanzierungsrunde von Goldman Sachs Asset Management (GSAM).

Auch die bisherigen Investoren haben sich erneut an dem Münchener Insurtech beteiligt, allen voran der niederländische Wagniskapitalgeber HPE Growth und Cinco Capital, der Private-Equity-Fonds des Xing-Gründers Lars Hinrichs. Insgesamt hat Xempus nun 125 Millionen Dollar erhalten.

Mit dem frischen Kapital will das Unternehmen seine Marktposition in Deutschland ausbauen und neue Produktkategorien auf seiner Plattform integrieren. „Im Laufe des Jahres wollen wir in der betrieblichen Krankenversicherung mit einem ersten Produkt starten“, sagt Xempus-Chef Tobias Wann im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Zudem rückt die Auslandsexpansion auf die Agenda. Derzeit evaluiere man, in welchen europäischen Ländern Xempus demnächst an den Start gehen soll, sagt Wann. Einen genauen Zeitplan hierfür gebe es noch nicht. Ziel sei aber, die „führende digitale Vorsorgeplattform in Europa“ aufzubauen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen