Kfz-Versicherung und Wohngebäudeversicherung Versicherungsprämien könnten steigen

In der KfZ-Versicherung müssen Verbraucher mit weiteren Prämienerhöhungen rechnen.

Frankfurt Versicherungskunden müssen sich auf weiter steigende Prämien einstellen. Vor allem in der Kraftfahrt- und in der Wohngebäudeversicherung dürften die bisher erfolgten Beitragsanpassungen nicht ausreichen, um die höheren Kosten auszugleichen.

„Die Inflation wird die Schadenkosten in diesem Jahr erneut deutlich in die Höhe treiben“, sagte Dennis Wittkamp von der Rating-Agentur Assekurata bei der Vorstellung des aktuellen Marktausblicks für die deutschen Schaden-Unfall-Versicherer. Die Gewinnmargen und die Wachstumsdynamiken der Versicherer dürften daher im laufenden Jahr deutlich unter Druck geraten.

Im vergangenen Jahr profitierten die Schaden-Unfall-Versicherer laut Assekurata noch davon, dass die Belastungen aus Naturkatastrophen deutlich geringer ausfielen als 2021, dem Jahr der Flut im Ahrtal. Dadurch habe es die Branche trotz der hohen Inflation zurück in die schwarzen Zahlen geschafft und einen versicherungsgeschäftlichen Gewinn von rund vier Milliarden Euro erwirtschaftet, erklärt Wittkamp. Aus Ertragssicht geht er 2023 von einem deutlich schwierigeren Jahr aus.

Ein wesentlicher Grund hierfür ist, dass die Prämien nicht in gleichem Maße wie die Schadenkosten steigen. Und das, obwohl die deutschen Schaden-Unfall-Versicherer die Prämieneinnahmen im Jahr 2022 um vier Prozent auf über 80 Milliarden Euro erhöhen konnten. Auch künftig erwarten Experten weitere Beitragssteigerungen: Bis zum Jahr 2033 rechnet die Allianz in ihrem aktuellen „Global Insurance Report“ mit einem durchschnittlichen jährlichen Prämienanstieg im deutschen Sachversicherungsmarkt von drei Prozent auf dann 113 Milliarden Euro.

Vor allem in den beiden prämienstärksten Zweigen, der Kraftfahrt- und der Wohngebäudeversicherung, wären aber deutlich höhere Prämiensteigerungen notwendig, damit die Versicherer diese profitabel betreiben können. Beide Sparten leiden besonders unter den steigenden Schadenaufwendungen. Sie weisen kombinierte Schaden-Kosten-Quoten von mehr als 100 Prozent auf – schreiben also Verluste.

Harter Wettbewerb verhinderte höhere Prämien

Auch die Finanzaufsicht Bafin macht deshalb Druck. Versicherungsaufseher Frank Grund betonte zuletzt bei der Jahresmedienkonferenz seiner Behörde, dass die Schaden-Unfall-Versicherer die Prämien und die Rückstellungen für Versicherungsfälle in diesem Jahr weiter erhöhen müssten.

Der Assekurata-Experte erklärt die viel zu niedrigen Beitragsanpassungen in der KfZ-Versicherung mit dem harten Wettbewerb. Die Prämienerhöhungen lagen zum Jahreswechsel marktweit nur bei fünf bis sieben Prozent. Vor allem die großen KfZ-Versicherer hätten die Beiträge nicht so stark erhöht wie eigentlich nötig, um wechselwillige Kunden von Konkurrenten zu gewinnen. Sie seien wirtschaftlich stark genug, um Defizite eine Zeit lang zu tragen.

„Um langfristig wieder in die Gewinnzone zu gelangen, müssten die Unternehmen die Beiträge im zweistelligen Prozentbereich anpassen“, betont Wittkamp. Doch auch 2024 rechnet er im Schnitt nur mit Anpassungen um sieben bis neun Prozent. Kleinere Anbieter seien dabei eher dazu gezwungen, die Prämien zu erhöhen, oder müssten sich auf längere Sicht überlegen, ob sich das Geschäftsfeld für sie noch lohnt.

Stark steigende Prämien erwartet Assekurata in der Wohngebäudeversicherung. Die Prämien hängen hier bei den meisten Policen am Baupreisindex und steigen mit diesem automatisch an. Das hat zuletzt zu Beitragssteigerungen um rund 15 Prozent geführt. Wittkamp zufolge hätten auch hier einige Anbieter auf noch höhere Anpassungen verzichtet, um keine Kunden zu verlieren. Dennoch dürfte es für diese allein wegen der Indexentwicklung im Jahr 2023 erneut deutlich teurer werden.

Im aktuell schwierigeren Umfeld verzichten Verbraucher allerdings vermehrt auf nicht zwingend notwendigen Versicherungsschutz. Der Versichererverband GDV beklagte zuletzt, dass sich die hohe Inflation und die unsicheren Wirtschaftsaussichten dämpfend auf die Versicherungsnachfrage auswirkten.

Bereits die Prämiensteigerungen im Jahr 2022 waren Assekurata zufolge vor allem auf Beitragsanpassungen zurückzuführen. Der Vertragsbestand der Schaden-Unfall-Versicherer wuchs lediglich um 0,6 Prozent. Größere Vertragszuwächse könnten die Wohngebäudeversicherer laut Assekurata nur verzeichnen, wenn eine Versicherungspflicht gegen Elementarschäden eingeführt würde – was die Rating-Agentur befürworten würde.

„Es hat sich gezeigt, dass auf freiwilliger Basis keine angemessene Versicherungsdichte erreicht werden kann“, sagt Wittkamp. Obwohl viele Versicherer den Anteil an Wohngebäudeversicherungen mit Elementarschutz erhöhen konnten, sei die Gesamtzahl immer noch zu niedrig.

