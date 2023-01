Nach drei Jahren des Rückgangs steigt die Wechselaktivität in der Kfz-Versicherung wieder an. Einer Studie zufolge konnten vor allem die Marktführer Neugeschäft gewinnen.

Viele Wechselbereite finden in Zeiten hoher Inflation keine günstigeren Alternativen. (Foto: IMAGO/McPHOTO) Kfz-Versicherung

Frankfurt Die steigenden Preise in der Kfz-Versicherung haben dazu geführt, dass Ende 2022 deutlich mehr Autofahrer sich einen neuen Vertrag gesucht haben als in den Jahren zuvor. In der abgelaufenen Wechselsaison haben 1,8 Millionen Versicherte insgesamt rund zwei Millionen Verträge gewechselt.

Im Vorjahr waren es nur 1,3 Millionen. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung durch das Marktforschungsinstitut Sirius Campus.

Das meiste Neugeschäft bei den Wechseln konnten demnach Marktführer Huk-Coburg inklusive Huk24 sowie Allianz, Axa und LVM gewinnen. Auf diese fünf Unternehmen entfielen Sirius Campus zufolge 44 Prozent aller Neuabschlüsse.

Stichtag für einen Wechsel der Kfz-Versicherung ist einen Monat vor Ende des Versicherungsjahres. Bei vielen Autofahrern fällt der Kündigungstermin somit auf den 30. November. Allerdings gibt es auch Verträge mit einem vom Kalenderjahr abweichenden Versicherungsjahr.

