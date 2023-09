Konditionen Umfrage: Preise der Rückversicherer schrecken Erstversicherer ab

Laut der Umfrage wollten 91 Prozent der befragten Versicherer im nächsten Jahr keine weiteren Risiken an Rückversicherer abgeben. Das könnte für weiter steigende Preise sorgen.

Vor dem Branchentreffen in Monte Carlo zeigt die Studie einen Trend der Erstversicherer. (Foto: imago images/Geisser) Hauptsitz der Swiss Re

London Die steigenden Preise für Rückversicherungsschutz schrecken Erstversicherer wie Allianz und Axa einer Umfrage zufolge zunehmend ab. Obwohl die Versicherungsschäden voraussichtlich immer teurer würden, wollten 91 Prozent der befragten Versicherer im nächsten Jahr keine weiteren Risiken an Rückversicherer abgeben, teilte die Ratingagentur Moody's am Montag in London mit. Demnach dürften Erstversicherer einen größeren Teil der künftigen Schäden auf die eigene Kappe nehmen, schlussfolgerte Moody's-Analystin Helena Kingsley-Tomkins.

Anlass der Umfrage ist das bevorstehende Branchentreffen in Monte Carlo. Dort loten Rückversicherer wie Munich Re, Swiss Re und Hannover Rück vom 9. bis 13. September mit ihren Kunden wie üblich die Konditionen für das nächste Jahr aus. Für die Studie hat die Ratingagentur 42 Käufer von Rückversicherungsschutz befragt. Laut Moody's rechnen mehr als 70 Prozent der befragten Erstversicherer für 2024 mit weiter steigenden Preisen für Rückversicherungsschutz.

Mehr: Versicherern drohen höhere Schäden durch Naturkatastrophen