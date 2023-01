 Krise bei Immobilienfonds: Pensionsfonds und Versicherer steckten Milliarden in Immobilien-Ramschanleihen

Zürich Sie gehören zu den riskantesten Zinspapieren auf dem Markt: nachrangige Schuldverschreibungen von Immobilienprojektentwicklern. Die Zinsen blieben mit 15 Prozent auch in den zurückliegenden Nullzinsjahren außergewöhnlich hoch. Ratings gibt es nicht. Die Laufzeiten sind mit 12 bis 36 Monaten flexibel. Und die Liquidität ist angesichts des fehlenden Sekundärmarktes gering.

Anlagevehikel wie der in die Krise geratene Verius-Immobilienfinanzierungsfonds, die in solche Schuldtitel investieren, sind ebenfalls Hochrisiko-Produkte. Der Fonds lockte – bevor er eingefroren wurde – mit einer jährlichen Performance von acht bis zehn Prozent sowie zwei Ausschüttungen jährlich.

Versicherungskonzerne und Pensionskassen, die unter das Versicherungsaufsichtsgesetz fallen, dürfen die ihnen anvertrauten Gelder, das sogenannte Sicherungsvermögen, jedoch nicht direkt in solche Fonds investieren. „Investmentvermögen, die Vermögensanlagen unterhalb eines spekulativen Ratings zulassen, sind nach Ansicht der Bafin nicht zur Bedeckung des Sicherungsvermögens geeignet“, schreiben etwa die Experten von Deloitte.

Anwälte und Finanzingenieure haben allerdings einen Weg gefunden, Investments in den Verius-Fonds und vergleichbare Anlagevehikel möglich zu machen. Das Zauberwort heißt „Credit Enhancement“ – zu Deutsch „Kreditverbesserung“. Ausgerechnet die deutsche Finanzaufsicht Bafin soll diese Credit-Enhancement-Konstruktionen abgenickt haben, heißt es in Branchenkreisen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die Folgen könnten fatal sein: Pensionsfonds, die über Credit-Enhancement-Konstruktionen in Verius investiert haben, droht im schlimmsten Fall, ihren eigenen Jahresabschluss verschieben zu müssen.

Briefkastenfirmen in Luxemburg

Die „Kreditverbesserung“ funktioniert so: Zwischen Fonds und Investoren schaltet der Fondsdienstleister eine Zweckgesellschaft. Diese Gesellschaft, meist mit kryptischem Namen und Sitz in Luxemburg, hat einzig die Aufgabe, Fondsanteile zu kaufen. Im Fall des Verius-Fonds ist das die Securo Pro Lux S.A. mit Sitz in Munsbach, Luxemburg. Sie begibt festverzinsliche Wertpapiere, welche die Investoren zeichnen. Das eingesammelte Geld nutzt die Zweckgesellschaft zum Ankauf von Fondsanteilen.

Die Kreditverbesserung wird dadurch erreicht, dass die Zweckgesellschaft nur einen Teil der Ausschüttungen aus dem Fonds an den Investor der Anleihe weitergibt. Ein Beispiel: Der Verius-Fonds schüttete zuletzt zwischen sieben und acht Prozent jährlich an Investoren aus. Die Securo Pro Lux zahlt ihren Anleiheinvestoren jedoch nur einen fixen Zinssatz von 1,25 Prozent.

Die Differenz behält Securo Pro Lux ein und baut damit eine Art Puffer auf. Von diesem Puffer kann die Zweckgesellschaft die Kuponzinsen und den Nennwert der eigenen Anleihe auch dann bedienen, wenn die Ausschüttungen auf der Ebene des Fonds ausfallen.

Dementsprechend ist der Puffer größer, wenn das Investment länger zurückliegt. Hat eine Firma beispielsweise erst vor einem Jahr über Securo Pro Lux in die Fonds investiert, liegen nur die Zinsen aus einem Jahr als Puffer vor. Mehr als 90 Prozent des Nennwerts wären folglich nicht abgedeckt. Die Securo-Pro-Lux-Anleihe auf den Verius-Fonds wird von Creditreform mit Dreifach-B-Minus bewertet – nur eine Stufe über Ramschstatus.

Fragwürdige Motivation

Das Ergebnis: Die strukturierte Schuldverschreibung erhält eine gute Bonität, weshalb Pensionskassen und Versicherer problemlos investieren dürfen. Und das, obwohl der zugrunde liegende Fonds in nicht bewertete Zinspapiere der höchsten Risikoklasse investiert – und damit für viele Profianleger tabu wäre.

Die Motivation dahinter ist es, regulatorische Quoten zu umgehen. Das kann man machen, aber man muss die Reputationsrisiken im Hinterkopf behalten. Topmanager eines großen Anbieters von Privatmarktanlagen

Das ausstehende Volumen dieser besonders besicherten Schuldverschreibungen auf den Verius-Fonds beträgt über 800 Millionen Euro. Das bedeutet, dass das Gros der Anleger über diesen indirekten Weg in den Verius-Fonds investiert ist.

Auch beim ebenfalls eingefrorenen Stratos-Immobilienfonds waren viele Profiinvestoren ausschließlich über diesen vermeintlich sicheren Umweg engagiert. Vielfach sind ebenfalls sogenannte alternative Anlagen etwa in einzelne Infrastrukturprojekte auf diese Weise aufgesetzt. Deutsche Versicherer und Pensionskassen dürften daher Vermögen im Multi-Milliardenwert in solche Konstruktionen investiert haben, schätzen Branchenexperten.

Die Strukturen sind unter Vermögensverwaltern jedoch umstritten. So sagt der Topmanager eines großen Anbieters von Privatmarktanlagen: „Die Motivation dahinter ist es, regulatorische Quoten zu umgehen. Das kann man machen, aber man muss die Reputationsrisiken im Hinterkopf behalten.“

Die Krise bei Verius legt nun die Risiken dieser Konstruktionen offen: Dass Hauck & Aufhäuser die Berechnung des Wertes der Fondsanteile ausgesetzt hat, sorgt auch bei den Gläubigern der Securo-Anleihen für Chaos. Denn auch der Kurs dieser Anleihe kann nun nicht mehr berechnet werden, wie Marktteilnehmer bestätigen.

Unter Druck geraten etwa Pensionskassen und Versicherer, welche die Anleihen halten. Darunter sind dem Vernehmen nach viele große deutsche Versicherungshäuser. Das Steuerberaterversorgungswerk Schleswig-Holstein hat im Finanzbericht für 2021 Investments in die Securo-Anleihe offengelegt.

Sollte die Wertberechnung des Verius-Fonds länger ausgesetzt bleiben, könnten sie gezwungen sein, ihren eigenen Jahresabschluss zu verschieben. Daher ist es kein Wunder, dass Eingeweihte berichten: Die Nerven liegen bei allen Beteiligten blank.

Mehr: Erneut gerät ein milliardenschwerer Immobilienfonds unter Druck