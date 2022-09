Lebensversicherung 13 Lebensversicherer auf kritischer Liste: Bei diesen Anbietern sehen Verbraucherschützer Schwierigkeiten

Die Transparenz der Solvenzberichte ist in Deutschland vergleichsweise hoch.

Frankfurt Steigende Zinsen sorgen dafür, dass viele Lebensversicherer finanziell wieder besser aufgestellt sind. Es fällt ihnen nun deutlich leichter, die Kapitalanforderungen zu erfüllen, und auch die Gewinnerwartungen verbessern sich.

Die dramatische Situation der vergangenen Jahre habe sich bei vielen Versicherern entspannt, betonen der Analyst Carsten Zielke und die Verbraucherschützer vom Bund der Versicherten (BdV) nach ihrer jährlichen Analyse der Solvenzberichte. Doch nach wie vor gebe es große Unterschiede.

Ihr Fazit zu den 78 untersuchten Lebensversicherern lautet daher, dass sich Verbraucherinnen und Verbraucher ihren Anbieter genau anschauen sollten. Vor allem bei den sogenannten Run-off-Gesellschaften sei das Bild gemischt.

Diese Abwicklungsplattformen übernehmen Lebensversicherungsbestände von anderen Anbietern und führen diese – offenbar mal besser, mal schlechter – fort. Daneben kritisieren die Studienautoren, dass die Transparenz mancher Solvenzberichte wieder nachgelassen habe.

Die Solvenzberichte müssen die Lebensversicherer seit Mai 2017 veröffentlichen. Diese geben Auskunft, ob die Unternehmen über ausreichend Kapital verfügen, um auch Extremereignisse wie Naturkatastrophen oder Finanzmarktkrisen zu überstehen.

Eine wichtige Kennzahl ist hierbei die Solvenzquote, die das Verhältnis von vorhandenen zu geforderten Eigenmitteln angibt und die die Versicherer dauerhaft über 100 Prozent halten müssen. Bafin-Versicherungsaufseher Frank Grund merkte neulich an, dass diese Marke inzwischen alle Anbieter übersprängen.

Verbraucherschützer sehen nur noch bei 13 Lebensversicherern Schwierigkeiten

Auch der BdV betont, dass sich die Solvenzsituation im Jahr 2021 bei nahezu allen Lebensversicherern verbessert habe. Die Verbraucherschützer sehen daher nur noch bei 13 statt im Vorjahr bei 23 Gesellschaften Schwierigkeiten – nämlich dann, wenn diese eine negative Gewinnerwartung sowie eine geringe Kapitalausstattung aufweisen. Der Studie zufolge ist das beispielsweise bei der Landeslebenshilfe, der Frankfurt Münchener Leben und der PB Leben der Fall.

Auffällig ist zudem, dass sich unter den Lebensversicherern, bei denen der BdV noch Probleme sieht, mehrere Run-Off-Gesellschaften befinden. Das ist insofern bemerkenswert, da Bestandsverkäufe aktuell wieder an Fahrt aufnehmen.

Axa Leben und Zurich Deutscher Herold haben in diesem Jahr verkündet, Lebensversicherungsbestände an Abwickler zu übergeben. Allerdings seien diese nicht per se schlecht, sagt auch der BdV. Aber die Unterschiede zwischen den einzelnen Häusern seien groß.

Positiv heben die Verbraucherschützer die Transparenz der deutschen Solvenzberichte hervor. Im europäischen Vergleich seien diese auf einem hohen Niveau. Analyst Zielke bewertet hier unter anderem die Aussagekraft und die Detailtiefe des Risikoteils.

Es gebe aber auch Negativentwicklungen, moniert Axel Kleinlein, Versicherungsmathematiker und ehemaliger BdV-Vorstandssprecher. „Große Marktplayer wie die Allianz haben sich nun für intransparentere Berichte entschieden“, beobachtet er. Deutschland sei daher von Spanien als transparentester Markt in Europa eingeholt worden.

Konkret stört Zielke, dass Allianz Leben keine Details mehr zu den versicherungstechnischen Risiken gebe. Das Unternehmen schreibe nur noch, dass die Risiken nicht wesentlich seien. Allianz Leben wiederum betont, dass der Solvenzbericht auf Grundlage der Richtlinien der Europäischen Union erstellt worden sei und einen vertieften Einblick in den Umgang des Unternehmens mit seinen Risiken ermögliche. Axa Leben bezeichnet Zielke dagegen als Musterkandidat, die DEVK lobt er für ihren sehr guten Risikoteil.

