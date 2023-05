Lebensversicherung Viridium will künftig auch kleinere Lebensversicherungsbestände übernehmen

Der Run-off-Spezialist sieht weitere Geschäftsmöglichkeiten im deutschen Markt. Nach ruhigeren Jahren kauften Bestandsverwalter im vergangenen Jahr Pakete in Milliardenhöhe.

Die Viridium-Gruppe arbeitet derzeit an ihrer fünften Übernahme im deutschen Markt. (Foto: dpa) Lebensversicherungsgeschäft

Frankfurt Die Viridium Gruppe, Spezialist für das Bestandsmanagement von Lebensversicherungen, will sich in der kommenden Zeit vor allem auf die Migration der hochverzinsten Altbestände des Versicherers Zurich Deutschland fokussieren. Man sei mit der im Juni vergangenen Jahres angekündigten Transaktion zunächst voll ausgelastet, sagte Viridium-Chef Tilo Dresig bei einem Pressegespräch am Mittwoch: „In der Zukunft wollen wir aber auch verstärkt kleinere Bestände von Lebensversicherern übernehmen.“

Bislang hatten im deutschen Markt eher größere Transaktionen für Aufmerksamkeit gesorgt – insbesondere die Übernahme von Generali Leben, heute bekannt unter dem Namen Proxalto, durch Viridium im Jahr 2019. Run-off-Gesellschaften wie Viridium erwerben komplette Lebensversicherungsunternehmen oder deren Bestände, um diese dann unter den gleichen Bedingungen wie der ursprüngliche Lebensversicherer fortzusetzen. Einziger Unterschied: Die Run-off-Plattformen betreiben kein Neugeschäft. Durch die Menge der verwalteten Verträge erhoffen sie sich Kostenvorteile.