Lebensversicherung Wegen hoher Zinsgarantien: Generali Deutschland trennt sich von Pensionskasse

Die Verträge gehen an den Bestandsverwalter Frankfurter Leben. Generali Deutschland will sich dagegen im Neugeschäft auf Produkte mit geringeren Garantien konzentrieren.

Durch den Verkauf der Pensionskasse werde sich die Solvenzquote von Generali Deutschland um zehn Prozentpunkte und die des Gesamtkonzerns um einen Prozentpunkt verbessern. (Foto: Reuters) Italienische Versicherer-Gruppe Generali

Frankfurt Die Deutschland-Tochter des italienischen Versicherungskonzerns Generali gibt ihre Pensionskasse an eine Abwicklungsgesellschaft ab. Die rund 150.000 Verträge mit 2,8 Milliarden Euro Kapitalanlagen sollen an den Bestandsverwalter Frankfurter Leben übertragen werden. Das teilten beide Unternehmen am Donnerstag mit.

Für die Kunden ändere sich dadurch nichts. Die Verträge würden „bestmöglich im Sinne aller Kunden“ fortgeführt, sagte Stefan Lehmann, Vorstandschef von Generali Deutschland.

In der Niedrigzinsphase fiel es Lebensversicherern und Pensionskassen häufig schwer, die hohen Zinsgarantien, die sie ihren Kundinnen und Kunden zugesagt hätten, zu erwirtschaften. Der Verkauf der Altverträge ist für sie eine Möglichkeit, sich auf attraktiveres Geschäft zu konzentrieren. Heute bieten viele Unternehmen nur noch Policen mit geringeren oder ganz ohne Garantien an. Das bindet weniger Kapital.