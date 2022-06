Lebensversicherungen Zurich verkauft deutsche Leben-Altbestände an Viridium – was das für den Markt bedeutet

Frankfurt, München Die deutsche Tochter des Schweizer Versicherungskonzerns Zurich stößt einen Teil seines Leben-Geschäfts ab. Das traditionelle Lebensversicherungsgeschäft der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (ZDHL) werde an den mehrheitlich zum Finanzinvestor Cinven gehörenden AbwicklungsspezialistenViridium übertragen, teilte Zurich am Freitag mit. Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden.

Zurich-Deutschlandchef Carsten Schildknecht hatte bereits im vergangenen Jahr im Handelsblatt-Gespräch einen möglichen Bestandsverkauf in Deutschland in Aussicht gestellt.

Für Versicherer ist das Geschäft mit klassischen Lebensversicherungen im Niedrigzinsumfeld der vergangenen Jahre unattraktiv geworden. Probleme bereiten die Altbestände. Hohe Zinsgarantien, die die Versicherer in der Vergangenheit zugesagt haben, lassen sich heute nur noch schwer erwirtschaften. Im Neugeschäft bieten sie ihren Kunden diese Policen deshalb häufig gar nicht mehr an.

Der Verkauf dieser Bestände an spezialisierte Firmen, die sich um die Weiterführung der Verträge kümmern, ist für Versicherer eine Möglichkeit, mit diesen Herausforderungen umzugehen. „Die Übertragung der traditionellen Lebensversicherungspolicen reduziert die Kapitalintensität der bestehenden Lebensversicherungsportfolios und hat einen positiven Einfluss auf unser Zinsrisiko“, erklärte Schildknecht die Transaktion.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Für den Schweizer Konzern bedeutet die Transaktion eine Verbesserung der Solvenzquote um acht Prozentpunkte. Die Kennzahl gibt an, ob ein Versicherer auch in Extremszenarien über genügend Eigenmittel verfügt. „Auf Konzernebene erhöht sich die Solvenzquote nicht nur, sie wird in Zukunft auch weniger schwanken, da klassische Lebensversicherung extrem zinssensibel sind“, sagte Schildknecht.

Es kommt Bewegung in den Markt

Durch den Deal kommt nun nach Jahren des Stillstands wieder Bewegung in die Abwicklung von Lebensversicherungsbeständen in Deutschland. Bislang haben laut der Ratingagentur Assekurata zwar sieben Lebensversicherer in Deutschland ihre Bestände an Abwickler, sogenannte Run-off-Gesellschaften, veräußert.

Der letzte und mit Abstand größte Deal liegt bereits mehr als drei Jahre zurück. Die deutsche Tochter des italienischen Versicherers Generali veräußerte damals ein Paket von rund vier Millionen Policen mehrheitlich ebenfalls an Viridium. Die Gruppe führt den Bestand unter dem Namen Proxalto fort.

In der Öffentlichkeit gilt die Übertragung von Lebensversicherungsbeständen allerdings als sensibles Thema. Das ist einer der Gründe, warum es in Deutschland bislang zu vergleichsweise wenigen Transaktionen kam.

Doch es bahnt sich ein weiterer Deal an: Neben der deutschen Zurich-Tochter sucht derzeit auch die deutsche Gesellschaft der französischen Axa nach einem Käufer für ein Lebensversicherungsportfolio. Beim Bestand der Axa, den Beobachter auf ein Nominalvolumen von rund 15 Milliarden Euro schätzen, könnte jedoch ein anderer Bieter als Viridium zum Zuge kommen. „Der Zurich-Bestand hatte für uns Priorität, weil es sich um das größere der beiden angebotenen Portfolios handelt“, sagte Viridium-CEO Tilo Dreisig im Gespräch mit dem Handelsblatt.

In Branchenkreisen war zuletzt die Rede davon, dass unter anderem die Abwicklungsgesellschaften Athora, FL-Gruppe und Resolution Life interessiert sind. Beobachter gehen noch vor der Sommerpause von einer Einigung aus.

Bafin muss noch zustimmen

Vom deutschen Zurich-Portfolio von insgesamt rund drei Millionen Lebensversicherungsverträgen gehen laut Unternehmensangeben etwa 720.000 traditionelle Policen mit einer Deckungsrückstellung von rund 20 Milliarden Euro in eine neu gegründete Gesellschaft über. Nach der Übertragung solle diese Lebensversicherungsgesellschaft an Viridium veräußert werden, hieß es weiter.

Schildknecht rechnet mit einem Abschluss der Transaktion, die unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Bafin steht, im zweiten Halbjahr 2023. Anschließend würden die Bestände über einen Zeitraum von drei Jahren in drei Tranchen an Viridium übertragen. Einen Kaufpreis nannten die Beteiligten nicht.

Frank Grund, Exekutivdirektor bei der Bafin, betonte bei einem Gespräch im Club Wirtschaftspresse in München am Donnerstagabend, dass vor allem die Kunden nicht unter einer solchen Transaktion leiden dürften. „Bisher sind die Erfahrungen beim Thema Run-Off in Deutschland nicht schlecht“, sagte der oberste deutsche Versicherungsaufseher. Hohe Stornoquoten bei Lebensversicherungen, wie sie Skeptiker beispielsweise befürchtet hätten, seien ausgeblieben.

>>> Lesen Sie auch: Zurich und Axa wollen Altbestände an Lebensversicherungen verkaufen

Run-off-Gesellschaften wie Viridium oder auch Athora arbeiten relativ kostengünstig. Sie können Skaleneffekte nutzen, indem sie die Portfolios mehrerer Versicherer übernehmen. Dadurch können die Firmen die laufende Verzinsung auch in schwierigeren Zeiten stabil halten.

Im Neugeschäft konzentriert sich Zurich Deutschland inzwischen vor allem auf fondsgebundene Lebensversicherungen. „Beim Absatz von Fondspolicen konnten wir im ersten Quartal 2022 um 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr zulegen“, sagte Schildknecht. Auch bei Biometrieprodukten wie Berufsunfähigkeitsversicherungen und der betrieblichen Altersvorsorge sieht der Versicherer gute Chancen.

Mit einem Volumen von 18 Milliarden Euro und einem Marktanteil von rund 14 Prozent ist Zurich Deutschland laut eigenen Angaben der zweitgrößte Anbieter für fondsgebundene Lebensversicherungen im deutschen Markt. Insgesamt erzielte Zurich Deutschland im vergangenen Jahr Prämieneinnahmen von über 6,3 Milliarden Euro und beschäftigt 4500 Mitarbeiter.

Mehr: Gleichberechtigungsprobleme in der Finanzbranche – Deutschland hinkt hinterher