Lebensversicherungen Zurich verkauft deutsche Leben-Altbestände an Viridium

Zürich Der Schweizer Versicherungskonzern Zurich stößt einen Teil seines Leben-Geschäfts in Deutschland ab. Das traditionelle Lebensversicherungsgeschäfts der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (ZDHL) werde an Viridium übertragen, wie Zurich am Freitag mitteilte.

Von den insgesamt rund drei Millionen Lebensversicherungsverträgen gingen etwa 720.000 traditionelle Policen mit einer Deckungsrückstellung von rund 20 Milliarden Euro in eine neu gegründete Gesellschaft über. Unmittelbar nach der Übertragung solle diese Lebensversicherungsgesellschaft an Viridium veräußert werden.

Viridium gehört mehrheitlich dem Finanzinvestor Cinven. Zurich-Chef Mario Greco hatte bereits im vergangenen Jahr einen möglichen Bestandsverkauf in Deutschland in Aussicht gestellt.

