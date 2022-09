Lobbyverband der Versicherer R+V-Chef Norbert Rollinger wird neuer GDV-Präsident

Das Präsidium des Lobbyverbands wählt den Versicherungsmanager an seine Spitze. Zudem kommt es zu weiteren Personalveränderungen im Präsidium.

Der R+V-Chef führt den Versichererverband GDV künftig als Präsident an. (Foto: Bernd Roselieb für Handelsblatt) Norbert Rollinger

Frankfurt R+V-Chef Norbert Rollinger wird den Lobbyverband der Versicherer, den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), künftig als Präsident führen. Das Präsidium des Verbands wählte den 58-Jährigen an seine Spitze, wie der GDV am Mittwoch mitteilte. Der GDV ist die Dachorganisation der privaten Versicherer in Deutschland und gilt mit seinen rund 460 Mitgliedern als einer der einflussreichsten Lobbyverbände in Berlin.

Der neue Präsident löst Wolfgang Weiler ab, der viele Jahre Vorstandssprecher des größten deutschen Kfz-Versicherers Huk-Coburg war und dem GDV seit 2017 als Präsident vorstand. Weiler scheidet nun aus dem Präsidium aus.

Weitere neue Mitglieder im GDV-Präsidium sind Huk Coburg-Chef Klaus-Jürgen Heitmann und Axa-Deutschlandchef Thilo Schumacher. Rollingers Vorstandskollegin Claudia Andersch ist dagegen nicht mehr dabei.