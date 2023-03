Mobilität Auf diese neuen Geschäftsfelder müssen sich Kfz-Versicherer einstellen

München Die traditionsreiche Autoversicherung steht vor massiven Veränderungen. Vor allem die junge Generation setzt verstärkt auf Carsharing, Leasing und Abomodelle. Das führt bei den Versicherern zu einem Umdenkprozess, wie ihn die Branche seit Jahrzehnten nicht erlebt hat, weil jetzt der Nutzen auf Zeit im Mittelpunkt steht – nicht mehr das Familienauto.

Noch wächst der traditionelle Markt zwar, doch in einigen Jahren könnte sich das bereits ändern: „Es kann sein, dass die immer größere Verbreitung von Abo- und Sharing-Modellen diese Entwicklung künftig bremsen oder beenden wird“, erwartet Katharina Amann, Chefin des Allianz- und Volkswagen-Joint-Ventures VVD.



Viele Jahre war die Kfz-Versicherung ein verlässlicher Gewinnbringer für die zahlreichen Anbieter im Land. Kontinuierlich stiegen die Prämieneinnahmen, im vergangenen Jahr waren es laut der Hannover-Rück-Tochter E+S Rück 70,7 Milliarden Euro.

Doch inzwischen erhöhen sich die Ersatzteil- und Werkstattkosten, zuletzt um 7,6 Prozent, und die Branche schreibt plötzlich Verluste. Eine Schaden-Kosten-Quote von 101 Prozent ist laut Versichererverband GDV die Folge. Die Quote gibt das Verhältnis zwischen den Kosten, die die Versicherung im Schadenfall zahlen muss, und den Einnahmen wieder. Ein Wert über hundert Prozent bedeutet für die Branche einen Verlust.

Die Huk-Coburg, mit rund 13,7 Millionen Verträgen seit Jahren unangefochtener Marktführer in Deutschland, verzeichnete im vergangenen Jahr eine Quote von 103,6 Prozent, ein Jahr davor waren es noch 93,3 Prozent. Auslöser waren vor allem die hohen Kfz-Schäden, die im Schnitt um rund acht Prozent gestiegen waren.

„Die Stabilität der Vor-Corona-Zeit kommt nicht wieder, und die Unsicherheit wird auch das Jahr 2023 prägen“, sagt Klaus-Jürgen Heitmann, Vorstandssprecher der Huk-Coburg.



„Pay as you drive“: Versicherungen passen sich dem Kundenverhalten an

Aufgrund des Verlustgeschäfts arbeiten viele Anbieter bereits an umfangreichen Innovationen. Treiber ist dabei das veränderte Kundenverhalten: „Wir haben viel mehr Nutzungsarten und gehen weg vom Besitzen hin zum Nutzen von Mobilität“, sagt Thorsten Krüger, Vorstand bei Volkswagen Financial Services (VWFS).

Bestes Beispiel dafür sind die vermehrten Miet- und Abomodelle, die heute fast jeder Hersteller anbietet. Das Gesamtpaket für den Kunden besteht anders als früher nicht mehr nur aus Finanzierung oder Leasing plus der Versicherungsprämie, sondern umfasst auch die Kfz-Steuer und Kosten für Wartung und Verschleiß.

Für einen Hersteller wie Volkswagen, der in den kommenden Jahren seine Produktion rapide in Richtung E-Fahrzeuge umstellt, hat künftig auch das Geschäft mit deren Versicherung eine weit größere Bedeutung. (Foto: dpa) E-Auto-Modell von Volkswagen

Die Kfz-Versicherung ist damit nur noch ein Teil in einem Gesamtpaket. Unter dem Stichwort „Embedded Insurance“ versucht die Branche deshalb seit geraumer Zeit, den Versicherungsschutz in immer mehr Produkte und Dienstleistungen quasi einzubetten.

„Das funktioniert aber nur, wenn der Kauf einer Versicherung für den Kunden so einfach wie möglich ist“, sagt VVD-Chefin Amann. Im besten Fall soll der Prozess schon beim Autokauf beginnen. Bestellt ein Kunde beispielsweise die Ausstattung mit Brems- oder Notfallassistent dazu, dann soll das bereits zu einem individuellen Nachlass auf die Versicherungsprämie führen. Im Lauf des Jahres will der Versicherer einen sogenannten „Pay as you drive“-Tarif anbieten. „So holen wir uns beispielsweise den Kilometerstand direkt aus dem Auto“, kündigt Amann an. „Pay as you drive“ bedeutet hier: Kunden zahlen nur so viel für die Versicherung, wie sie das Fahrzeug auch tatsächlich nutzen.



Veränderte Mobilität: E-Autos wirken sich auf das Geschäft aus

Der veränderte Umgang mit dem Thema Mobilität ist aber nicht die einzige Herausforderung für die Versicherer. Durch den verstärkten Absatz von Elektrofahrzeugen zeichnet sich bereits heute ein anderes Schadenbild ab als bei Verbrennungsmotoren.

Kommt es beispielsweise infolge eines Unfalls zu einem Motorbrand, sind die Kosten der Entsorgung ungleich höher. Umgekehrt werden E-Autos seltener gestohlen als solche mit konventionellen Antrieben, was für Entlastung bei Versicherern sorgt.

Gerade erst sind die Anbieter dabei, sich ein Gesamtbild aus einer Vielzahl von Schäden zu machen. „Bei der Schadenentwicklung von E-Autos befinden wir uns mitten in einer Entwicklung, und es wäre viel zu früh, hier eine abschließende Meinung zu haben“, so VVD-Chefin Amann.

Für einen Hersteller wie Volkswagen, der in den kommenden Jahren seine Produktion rapide in Richtung E-Fahrzeuge umstellt, hat künftig auch das Geschäft mit deren Versicherung eine weit größere Bedeutung. „Wir wollen die Hälfte aller im Konzern gebauten Verbrenner an uns binden und 80 Prozent der Elektrofahrzeuge, inklusive Versicherung“, sagt VWFS-Vorstand Krüger.

Für die Versicherer ist es häufig günstiger, wenn Fahrzeuge in einer Partnerwerkstatt repariert werden. (Foto: imago images/McPHOTO) Blechschaden nach Autounfall

Auf sein Haus sieht er große Herausforderungen zukommen. Denn E-Autos wurden bislang häufig als Zweitwagen in der Familie genutzt und hatten eine geringe jährliche Kilometerleistung. Das dürfte sich mit zunehmenden Reichweiten und einer höheren Marktdurchdringung ändern, sagt Krüger.

In zehn Jahren dürften viele Erstwagen E-Autos sein. Das hat Auswirkungen auf die Schadenstatistiken. „Wir werden schneller und vorausschauender bepreisen müssen als in der Vergangenheit“, sagt Krüger.

Gebrauchtwagenhandel und Fahrzeugleasing für Automarken interessant

Weitere Tendenzen zeichnen sich für die Kfz-Versicherer ab. Im Mittelpunkt steht dabei eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen der Autobranche und den Versicherern. So hat Marktführer Huk-Coburg im vergangenen Jahr beispielsweise die Übernahme von 25,1 Prozent der Anteile an der Werkstattkette Pitstop angekündigt, um so die eigenen Schadenkosten durch eine bessere Preiskontrolle senken zu können.

Zudem sind die Versicherer mit einem eigenen Gebrauchtwagenverkauf in Düsseldorf in das aktuell lukrative Geschäft eingestiegen.

Zur Kostenersparnis bei Kunden und der Huk trägt auch die immer häufiger vereinbarte Werkstattbindung bei. Rund zwei Drittel der Verträge enthalten inzwischen diesen Baustein, wonach das Fahrzeug im Schadenfall in einer Partnerwerkstatt des Versicherers und nicht in einer Werkstatt nach Wahl des Kunden repariert wird.

Aufseiten der Autohersteller geht die Tendenz in eine andere Richtung. „Unser Ziel ist es, ein Auto nicht nur einmal zu verleasen, sondern ein zweites und womöglich auch drittes Mal“, sagt VWFS-Vorstand Krüger.

Für jeden dieser Zyklen will die Finanztochter von Volkswagen dann spezifische Versicherungslösungen anbieten.

Und auch für Halter von Automarken außerhalb des VW-Konzerns möchte VWFS künftig attraktiv sein. Die Tür zu dieser Klientel soll beispielsweise die Gebrauchtwagenplattform Heycar aufstoßen, an der Volkswagen neben Mercedes, Renault und der Allianz beteiligt ist.

