Munich Re Experten erwarten schwere Hurrikans

Der Trend extremer Unwetter mit Starkregen, Sturm und Hagel wird sich auch in diesem Jahr in Deutschland fortsetzen.

München Die Experten der Munich Re rechnen in diesem Jahr mit mehr Tropenstürmen über dem Nordatlantik als üblich. Acht Hurrikans sowie vier schwere Hurrikans – jeweils mit einer möglichen Abweichung von zwei nach oben wie nach unten – könnten in diesem Jahr die Karibik, die US-Küste und den Golf von Mexiko treffen. Insgesamt erwarten die Meteorologen des weltgrößten Rückversicherers einen Mittelwert von 18 tropischen Stürmen. Die Zahlen vom vergangenen Jahr wären damit übertroffen.



Grund ist das Wetterphänomen „La Niña“. Diese spezielle Wasserströmung taucht in unregelmäßigen Abständen im östlichen Pazifik vor den Küsten Chiles, Perus und Ecuadors auf.

Dabei strömt kaltes Wasser aus der Antarktis entlang der südamerikanischen Küste nach Norden. Verstärkt sich die Strömung, sprechen Experten von einem La-Niña-Phänomen. Hurrikans werden so wahrscheinlicher.

Aktuell sind die La-Niña-Bedingungen zwar nur schwach ausgeprägt, führende Forschungsinstitute rechnen jedoch damit, dass die Bedingungen bis zum Höhepunkt der jährlichen Hurrikansaison im September ausgeprägter sein könnten. Etliche Prognosen liegen sogar höher als die der Munich Re.



Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Für die Versicherer könnte das teuer werden. Zählen doch die Hurrikanschäden im Spätsommer und Herbst seit Jahren zu den teuersten Naturkatastrophen überhaupt. Bisheriger Höhepunkt waren die drei unmittelbar hintereinanderfolgenden Tropenstürme „Harvey“, „Maria“ und „Irma“ im August und September 2017.

Laut dem Datenanbieter Statista führten sie zu einem Gesamtschaden von 222,5 Milliarden Dollar. Eine ähnliche Größenordnung könnte nun wieder drohen, sollten die Tropenstürme auf Land treffen und dort große Verwüstungen anrichten. Im günstigsten Fall erreichen sie bereits über dem Atlantik ihren Höhepunkt und schwächen sich anschließend ab.



Anpassung der Schadenmodelle notwendig

Speziell die Rückversicherer, die stets den größten Teil der Last tragen, sind gewarnt. „Der vor wenigen Monaten veröffentlichte Bericht des Weltklimarats IPCC mahnt eine Anpassung der Schadenmodelle der Versicherer an, um das sich ändernde Risiko adäquat zu bewerten“, sagt Torsten Jeworrek, Vorstand bei der Munich Re.

Die IPCC-Experten hatten zuletzt noch deutlicher als bisher schon prognostiziert, dass Hitzewellen, Starkregen und Dürren auf einer wärmeren Erde häufiger zu erwarten sind und an Intensität zunehmen. Überall in der Branche arbeiten die Experten deshalb intensiv an neuen Risikomodellen, mit denen sie versuchen, auf die veränderte Wetterlage in vielen Teilen der Welt adäquat zu reagieren.



Gerade die Munich Re steht hierbei vor großen Herausforderungen. Der größte Rückversicherer der Welt trägt gewöhnlich auch den größten Anteil der versicherten Verluste nach Hurrikanschäden. Kathryn Fear, Analystin beim Bankhaus Berenberg, erachtet die Münchener dennoch als am besten aufgestellt in der gesamten Branche, um auch außergewöhnliche Schäden zu verkraften.

Wie sehr sich Wetterphänomene verändern, zeigte sich bereits im ersten Halbjahr, in dem die Schäden aus Naturkatastrophen gewöhnlich geringer ausfallen als in der zweiten Jahreshälfte. Nach Berechnungen der Munich Re kam es weltweit in den Monaten von Januar bis Juni zu Gesamtschäden von 65 Milliarden Dollar, knapp über die Hälfte davon waren versichert.

Die meisten entfielen mit 28 Milliarden Dollar auf die USA, rund 19 Milliarden Dollar waren davon versichert. Zumeist waren es schwere Gewitter mit Tornados, die die Schäden anrichteten. Anfang April führte eine Gewitterfront zu zerstörten Werten von drei Milliarden Dollar.



Hohe Schäden in Japan und Australien

Außergewöhnlich hoch waren auch die Schäden durch Rekordniederschläge und Überschwemmungen in Australien. Die letzte Februarwoche war die niederschlagsreichste seit dem Jahr 1900. Die Gesamtsumme von 6,6 Milliarden Dollar stand hier am Ende an Schäden in den Büchern.

Mit 8,8 Milliarden Dollar noch ein ganzes Stück darüber lagen die Kosten für das schwere Erdbeben im März in Japan. Eine Großkatastrophe wie der Atomunfall von Fukushima war dort sogar im Bereich des Möglichen, fand das Beben doch unweit der Stelle statt, an der es vor elf Jahren zu dem verheerenden Tsunami kam.



Aber auch in Europa werden die Folgen des Klimawandels immer offensichtlicher. Hitze und Trockenheit führten bereits im Frühsommer in Italien, Spanien und Portugal zu Wassermangel und Waldbränden.

Für Deutschland hat der genossenschaftliche Versicherer R+V am Mittwoch Schäden in Höhe von 200 Millionen Euro durch starke Unwetter wie die Stürme „Zeynep“ und „Antonia“ im Februar gemeldet. „Der Trend vor allem regional auftretender extremer Unwetter mit Starkregen, Sturm und Hagel, den wir seit einigen Jahren beobachten, setzt sich leider auch in diesem Jahr fort“, prognostiziert R+V-Chef Norbert Rollinger.

Mehr: Munich-Re-Chef: „Krieg ist nicht versicherbar, weil er ruinös ist“