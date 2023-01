Munich Re Versicherer unter Druck: Naturkatastrophen werden stärker und häufiger

München Eine wachsende Zahl von schweren Naturkatastrophen hat im vergangenen Jahr auf allen Kontinenten zu schweren Schäden geführt. Hurrikan „Ian“, der Ende September auf die Westküste Floridas traf, war inflationsbereinigt sogar der zweitteuerste Wirbelsturm nach versicherten Schäden in der Geschichte. Von einem Gesamtschaden von 100 Milliarden Dollar waren nach Berechnungen der Munich Re rund 60 Milliarden Dollar versichert.

Nur Hurrikan „Katrina“ war im Jahr 2005 für die Versicherer noch teurer. „Die Naturkatastrophenbilanz ist dominiert von Ereignissen, die nach dem Stand der Forschung stärker und häufiger werden“, wertet Munich-Re-Vorstand Thomas Blunck die neuesten Zahlen.



Dabei war 2022 noch lange kein Rekordjahr: Die weltweiten Schäden nach Unwettern, Waldbränden, Gewitterschäden und Überschwemmungen summierten sich nach Berechnungen der Munich Re auf 270 Milliarden Dollar. Ein Jahr vorher waren es gut 50 Milliarden Dollar mehr.

Gleich geblieben ist jedoch die Summe der versicherten Schäden bei rund 120 Milliarden Dollar. „Insgesamt ist die Welt in ihrer Breite zunehmend betroffen“, sagt Ernst Rauch, Chef-Klimatologe der Munich Re.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

>>Lesen Sie hier: Hohe Schäden, starkes Geschäft: Munich Re profitiert von steigender Nachfrage nach Versicherungsschutz

Auffällig war im vergangenen Jahr beispielsweise die sprunghafte Schadenentwicklung in Australien. Die Überschwemmungen im Südosten des fünften Kontinents im Februar und März führten zur zweitteuersten Naturkatastrophe nach Versicherungsschäden, weil sie auch die Metropolen Brisbane und Sydney erreichten.

Ein Gesamtschaden von 6,6 Milliarden Dollar, von dem rund vier Milliarden Dollar versichert waren, entspricht laut Rauch etwa dem Zwei- bis Dreifachen des bisherigen Rekordschadens, der bei Überschwemmungen in Australien zu beobachten war.



Wetterphänomen im Pazifik

Neben den Folgen des Klimawandels messen Experten auch den Wetterphänomenen El Niño und La Niña auf dem Pazifik enorme Bedeutung für die Zahl und das Ausmaß von Naturkatastrophen zu. Bei beiden geht es um die Oberflächenwassertemperatur im Pazifik. Vereinfacht ausgedrückt ist diese bei El Niño zu warm, bei La Niña zu kalt. In den vergangenen drei Jahren herrschten La-Niña-Bedingungen, das Wasser war somit zu kalt.

„Das erhöht die Wahrscheinlichkeit für Hurrikane in Nordamerika, für Hochwasser in Australien, Hitze und Trockenheit in China oder stärkere Monsun-Niederschläge in Teile Südasiens“, so Rauch. Dagegen sind Waldbrände und Hitzewellen eher in El-Niño-Jahren wahrscheinlich.



Generell ist die Versicherungsdichte in OECD-Ländern deutlich höher als in Entwicklungsländern. Die Auswirkungen zeigten sich besonders nach den schweren Monsun-Regenfällen in Pakistan. Dort waren im August die Niederschläge fünf- bis siebenmal so stark wie üblich. Verstärkt durch die schwere Gletscherschmelze als Folge von zu hohen Temperaturen kam es zu überdurchschnittlich hohen Überschwemmungsschäden.

Von den geschätzten Schäden in Höhe von rund 15 Milliarden Dollar – über vier Prozent des Bruttosozialprodukts von Pakistan – war so gut wie nichts versichert. Für ein armes Land wie Pakistan stellt eine solche Summe gemessen an seiner Wirtschaftskraft eine gewaltige Belastung dar.

„Letztlich handelt es sich um eine unerträgliche Situation, weil das Land so permanent ökonomisch zurückgeworfen wird“, so Chef-Klimatologe Rauch. Auf der jüngsten Weltklimakonferenz COP27 habe man mit den vereinbarten „Loss and Damage“-Fonds für Klimareparationszahlungen zwar die richtigen Ziele vereinbart, die müssten jetzt aber schnell in handlungsfähige Instrumente umgesetzt werden. „Mein Optimismus ist hierbei gedämpft“, gibt Ernst Rauch jedoch zu.



Schwere Winterstürme in Deutschland

Für Deutschland brachte das abgelaufene Jahr trotz Rekordhitze im Sommer nur durchschnittliche Schäden. Die Kosten für Sturm, Hagel und Starkregen lagen bei 4,3 Milliarden Euro. Das errechnete der Branchenverband GDV zum Jahresende.

Die Orkane „Ylenia“, „Zeynep“ und „Antonia“ führten im Februar zu den teuersten Schäden in Deutschland. „Mit insgesamt 1,4 Milliarden Euro liegt die Sturmserie auf Platz drei der schwersten Winterstürme seit 2002“, sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes.

Kein Vergleich sind solche Summen indes zum Jahr 2021, das vor allem wegen der Sturmflut im Ahrtal mit einem Gesamtschaden von 12,6 Milliarden Euro das teuerste Naturgefahrenjahr in Deutschland für die Versicherer seit Beginn der Statistik in den 1970er-Jahren war.

Als Konsequenz daraus hat sich die Zahl der Gebäude, die über eine sogenannte Elementarversicherung gegen solche Schäden abgesichert sind, zwar erhöht. Dennoch liegt sie landesweit erst bei rund der Hälfte.



Noch keine genauen Zahlen haben die Experten dagegen zu den schweren Winterstürmen und der extremen Kältewelle, die im Dezember die USA heimsuchten. Hier ist es laut Ernst Rauch für verlässliche Schätzungen noch zu früh.

Zwar zeige sich inzwischen, was durch Schneebruch zu Schaden gekommen sei, erst in einigen Wochen werde dagegen wohl klar, wie hoch die Kosten durch Frostschäden beispielsweise an Wasserleitungen seien. „Einen extremen Ausbruch polarer Kaltluft bis tief in den Süden der USA wird man in Zukunft öfter sehen“, erwartet Rauch.

Mehr: Cyberattacken, Naturkatastrophen, Inflation: Die Rückversicherer bekommen die Multikrise zu spüren