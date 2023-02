Petrus Advisers „Signifikante strategische Schwächen“ – Investor attackiert Pfandbriefbank

Der Hedgefonds fordert vom Immobilienfinanzierer eine verbesserte Strategie und nennt den Konkurrenten Aareal Bank als Vorbild. Die PBB wehrt sich.

Die PBB ist aus Sicht eines Londoner Hedgefonds zu unprofitabel und hat eine zu dicke Eigenkapitaldecke. (Foto: dpa) Deutsche Pfandbriefbank PBB

Frankfurt Der aktivistische Investor Petrus Advisers, der sich in Deutschland mit Engagements bei Comdirect, Aareal Bank und Teamviewer einen Namen gemacht hat, knöpft sich nun den Immobilienfinanzierer Pfandbriefbank (PBB) vor. Der Londoner Hedgefonds ist mit der Entwicklung des Münchener Instituts unzufrieden und fordert deshalb eine grundlegende Überarbeitung der Strategie.

Die aktuell niedrige Bewertung der Pfandbriefbank reflektiere „signifikante strategische Schwächen“, monieren die Petrus-Partner Klaus Umek und Till Hufnagel in einem Brief an PBB-Vorstandschef Andreas Arndt und Chefkontrolleur Günther Bräunig. Das Schreiben ist auf den 31. Januar datiert und liegt dem Handelsblatt vor.

Petrus Advisers ist nach eigenen Angaben mit „knapp unter drei Prozent“ an der PBB beteiligt. Man befinde sich schon länger im Austausch mit dem Management, das bisher auf die Forderungen aber nicht eingegangen sei, heißt es in dem Brief.