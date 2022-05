Portfolio-Bewegungen Raus aus Pharma, rein in Energie: Warren Buffett investiert wie lange nicht mehr

Denver Während der Pandemie war Warren Buffett überraschend zurückhaltend, nun jedoch mischt der 91-jährige Star-Investor wieder aktiv mit am Aktienmarkt. Neu in seinem 390 Milliarden Dollar schweren Portfolio sind unter anderem Aktien der Citigroup. So kaufte Buffetts Holding Berkshire Hathaway aus Omaha in Nebraska einen Anteil, der zum Ende des ersten Quartals knapp drei Milliarden Dollar schwer war. Das geht aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervor. Die Aktien der Citigroup hatten in diesem Jahr ein Viertel an Wert verloren. Sie legten am Montag nachbörslich jedoch um über zwei Prozent zu.

Buffett investiert schon seit Jahren immer wieder in die Finanzbranche. Sein Einstieg gilt nach wie vor als Gütesiegel. Zudem baute Berkshire eine Position beim Finanzunternehmen Ally Financial auf, die rund 400 Millionen Dollar schwer ist.

Buffett verwaltet das Portfolio gemeinsam mit seinen beiden Investment-Managern Ted Weschler und Todd Combs. In der Regel hält Buffett geheim, wer hinter welcher Investment-Entscheidung steht – doch es gibt Ausnahmen. Grundsätzlich gilt, dass bei Entscheidungen über zehn Milliarden Dollar Buffett in jeden Fall eingebunden ist und Entscheidungen unter einer Milliarde Dollar wahrscheinlich von Weschler oder Combs getroffen wurden.

Fokus auf Energietitel

Bereits bekannt war, dass Buffett seine Anteile an dem Energiekonzern Chevron deutlich ausgebaut hat. So hat er die Zahl seiner Aktien mehr als verdreifacht, zu einem Anteil, der nun 26 Milliarden Dollar schwer ist. Der Ölkonzern ist in der Liste seiner größten Beteiligungen damit auf Platz vier. Zudem erhöhte Buffett seine Anteile an einem weiteren Öl-Unternehmen, Occidental Petroleum. Beides hatte er bereits bei seiner Hauptversammlung Anfang Mai mitgeteilt. Seit dem hat er jedoch weitere Aktien von Occidental Petroleum gekauft, allerdings zu einem langsameren Tempo als im März, als „wir alles gekauft haben, was wir konnten“, so Buffett.

Vergangene Woche stockte der Investor sein Portfolio um weitere 902.000 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 57,32 Dollar auf. Somit hält Berkshire 15,3 Prozent der Anteile an dem Öl-Konzern mit einem Gegenwert von gut 64 Milliarden Dollar. Seit Jahresanfang hat die Occidental-Aktie 118 Prozent zugelegt und schloss am Montag 5,7 Prozent im Plus. Es gibt Spekulationen im Markt, wonach Berkshire das Öl-Unternehmen komplett übernehmen könnte, bestätigt sind diese jedoch nicht.

Neu sind auch Beteiligungen an dem Medien-Unternehmen Paramount Global, dem Chemiekonzern Celanese und am Arzneimittelhändler McKesson. Allein im ersten Quartal kaufte Berkshire Aktien im Wert von 51 Milliarden Dollar. Die Holding trennte sich dagegen von den Anteilen der Pharmaunternehmen Abbvie sowie Bristol-Mysers Squibb und reduzierte die Anteile am Telekommunikationskonzern Verizon um 99 Prozent.

Aufstocken bei Apple

Auch bei Apple legte Buffett im ersten Quartal zu. So nutze er die Schwäche der Apple-Aktie und kaufte Papiere im Wert von 600 Millionen Dollar. Der Anteil am iPhone-Hersteller ist nun 155,6 Milliarden Dollar schwer. Es ist die mit Abstand größte Position im Portfolio. Buffetts Investment-Manager Weschler soll ihn 2016 überzeugt haben einzusteigen, wie Wall-Street-Journal-Reporter Tripp Mickle in seinem neuen Buch über Apple schreibt. Demnach erzählte Weschler seinem Chef von Berkshire-Verwaltungsratsmitglied Sandy Gottesman, der sein iPhone in einem Taxi vergessen hatte und daraufhin das Gefühl hatte, „einen Teil meiner Seele verloren zu haben“. Danach sei Buffett aufgefallen, wie viele Menschen eine enge Bindung zu ihrem iPhone haben, seine Enkel mit eingeschlossen. Das habe ihn schließlich überzeugt.

Die Berkshire-Aktie hat seit ihrem Hoch im März einen Großteil ihrer Gewinne wieder abgegeben und liegt seit Anfang Januar noch gut zwei Prozent im Plus. Das Papier der Klasse A ist die teuerste Aktie der USA und ging am Montag mit 464.250 Dollar aus dem Handel. Damit liegt Berkshire jedoch immer noch deutlich besser als der breit gefasste S&P 500, mit dem sich Buffett gerne vergleicht. Der Index verlor seit Jahresbeginn gut 16 Prozent.

