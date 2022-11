Quartalszahlen Versicherer Zurich übertrifft Finanzziele

Wenngleich der Wirbelsturm „Ian“ für den Konzern teuer wird übertrifft der Versicherer die Finanzziele für die Jahre 2020 bis 2022. Bald beginnt außerdem ein Aktienrückkauf.

Die Prämieneinnahmen des Konzerns steigen kräftig. (Foto: Reuters) Die Zurich-Versicherungsgruppe

Zürich Die Zürich Insurance Group wartet vor der Veröffentlichung neuer Finanzziele mit einem kräftigen Prämienplus auf. Teuer zu stehen kommt Europas fünftgrößtem Versicherer indes der Wirbelsturm „Ian“ mit netto schätzungsweise 550 Millionen Dollar vor Steuern. Infolgedessen dürfte die Katastrophenschadenquote im Zeitraum Januar bis September schätzungsweise zwei Prozentpunkte über dem langfristigen Trend liegen, erklärte Zurich am Donnerstag.

Das Unternehmen sieht sich auf Kurs, die für die Periode 2020 bis 2022 ausgerufenen Finanzziele zu übertreffen. Neue Vorgaben will Zurich in der kommenden Woche bekanntgeben.

In der größten Sparte Schaden- und Unfallversicherung stiegen die Einnahmen in den ersten neun Monaten bereinigt um Zukäufe und Veräußerungen sowie Wechselkurseffekte um 13 Prozent auf 33,5 Milliarden Dollar. In der Lebensversicherung nahm das sogenannte Jahresprämienequivalent aus dem Neugeschäft bereinigt um zwei Prozent auf 2,6 Milliarden Dollar zu.

Zurich verfügt nach eigenen Angaben über eine starke Kapitalposition. Die Solvenzquote gemäß Swiss Solvency Test (SST) lag Ende September bei 252 Prozent. Das Unternehmen will basierend auf dem SST-Regelwerk mindestens 160 Prozent des benötigten Kapitals vorhalten. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Gewinnzahlen veröffentlicht der Konzern nur zum Halbjahr und am Jahresende. Aktienrückkauf soll vor Jahresende starten Der von der Zurich Insurance Group in Aussicht gestellte Rückkauf eigener Aktien im Volumen von 1,8 Milliarden Franken dürfte im laufenden Quartal starten. "Der Beginn ist für das vierte Quartal zu erwarten", sagte Finanzchef George Quinn am Donnerstag. Zu den Dividendenaussichten hielt sich Quinn bedeckt. Er gehe davon aus, dass die Aktionäre an der starken Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr beteiligt werden, sagte er. Dividenden seien der bevorzugte Weg, die Eigentümer am Erfolg des Unternehmens teilhaben zu lassen, sagte Quinn. Zurich hatte den Aktienrückkauf im August angekündigt. Der Versicherer will damit seine Aktionäre nach der Veräußerung des Lebensversicherungs-Altbestands in Deutschland für den dadurch entgangenen Gewinn schadlos halten. Mehr: Geschäftszahlen im Newsblog