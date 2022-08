Richard Clarida Ex-Fed-Vize wird Pimco-Chefökonom

Frankfurt Richard Clarida wird neuer Chefökonom der US-Fondsgesellschaft Pimco. Der Ex-Notenbanker löst bei der Tochter des Allianz-Konzerns den Deutschen Joachim Fels ab, der in den Ruhestand geht. Clarida war von September 2017 bis Januar 2022 stellvertretender Chef der US-Notenbank (Fed).

US-Präsident Donald Trump hatte ihn in die Position als Stellvertreter für Fed-Chef Jerome Powell gebracht. Clarida war für die Geldpolitik zuständig, während die andere Vizeposition traditionell für die Bankaufsicht reserviert ist. Er verließ die Fed kurz vor Ende seiner regulären Dienstzeit, nachdem problematische private Spekulationsgeschäfte bekannt geworden waren, Nachfolgerin wurde Lael Brainard.

Der inzwischen 65-jährige Ökonom Clarida, der in der Kleinstadt Herrin im US-Bundesstaat Illinois aufwuchs und unter anderem Harvard-Absolvent ist, lehrt seit 1988 auch als Professor an der Columbia Universität in New York. Er ist spezialisiert auf Gleichgewichtsmodelle, wie sie in der Geldpolitik eine große Rolle spielen, und hat zu dem Thema ausgiebig wissenschaftlich veröffentlicht.

Clarida wird im New Yorker Büro der Fondsgesellschaft arbeiten, deren Hauptsitz in Newport Beach in Kalifornien liegt. Der Banker, der zeitweise auch für das US-Finanzministerium gearbeitet hat, kehrt damit zu seinem früheren Arbeitgeber zurück.

Er war dort von 2006 bis 2012 als strategisch maßgeblicher Ökonom tätig. So hat er ab 2014 die These des „New Normal“ entwickelt, nach der die Welt in einer längeren Phase mit niedrigen Zinsen, niedriger Inflation und niedrigem Wachstum steckt, was zu entsprechend hohen Bewertungen von Wertpapieren führt.

Gross als „Bond King“

Ähnliche Gedanken hatte auch der ehemalige US-Außenminister Larry Summers vertreten. Pimco-Chefinvestor Dan Ivascyn kommentiert: „Er kehrt jetzt an einem weiteren Umkehrpunkt für die Märkte zurück, und wir freuen uns auf seine Erkenntnisse und seine Orientierung über neue Trends.“

Pimco wurde 1971 von Bill Gross gegründet und 1999 an die Allianz verkauft, wobei Gross bis 2014 in der Chefposition blieb. (Foto: Reuters) Bill Gross

Pimco ist eine der bedeutendsten US-Fondsgesellschaften mit Schwerpunkt auf Zinsanlagen. Sie wurde 1971 von Bill Gross gegründet und 1999 an die Allianz verkauft, wobei Gross bis 2014 in der Chefposition blieb. Pimco ist bis heute eine sehr eigenständig geführte Konzerngesellschaft der Allianz, die über die Jahre erheblich zu deren Gewinn beigetragen hat.

Gross hat die Anlage in Anleihen durch ein geschicktes Management der Laufzeiten maßgeblich professionalisiert, was vor allem bei stetig fallenden Renditen gut funktionierte. Er erwarb sich damit weltweit den Ruf als „Bond King“, war aber glücklos in den Jahren vor seinem Abgang im Streit. Zeitweise war Mohamed El-Erian Co-Chef von Pimco, der heute noch die Allianz berät und Präsident des Queens‘ College in Cambridge ist.

