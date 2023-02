Rückversicherer Hannover Rück und die Investoren – oft ein großes Missverständnis

Der drittgrößte Rückversicherer der Welt tritt nach außen sehr zurückhaltend auf – und schadet so wohl dem eigenen Aktienkurs. Investoren sehen bei der Konkurrenz mehr Potenzial.

Die defensive Kapitalmarktkommunikation sorgt für Kritik. (Foto: dpa) Zentrale der Hannover Rück

München Der Februar begann für Hannover Rück mit einem unerwarteten Dämpfer. Überraschend präsentierte der Rückversicherer vorläufige Zahlen zum vergangenen Jahr. Der Konzern erreichte trotz widriger Umstände die angepeilte Gewinnspanne und stellte einen mehr als 20 Prozent höheren Gewinn im neuen Jahr in Aussicht.

Doch die Reaktion am Kapitalmarkt war alles andere als freundlich: Mit einem Minus von über fünf Prozent war die Aktie an diesem Tag der mit Abstand größte Verlierer im Dax. Schon dieses Beispiel zeigt das schwierige Verhältnis zwischen Hannover Rück und den Investoren am Aktienmarkt.

Seit knapp einem Jahr wird die Aktie im Leitindex geführt. Was andernorts zu Jubelstürmen geführt hätte, war Hannover Rück nicht mal eine Meldung wert. Man freue sich natürlich, hieß es auf Nachfrage. Aber grundsätzlich liege die Dax-Entscheidung in Händen der Deutschen Börse. Man wolle lieber weiter solide die Gewinne steigern und ein verlässlicher Partner der Kunden sein.