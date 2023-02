Rückversicherer Münchener Rück kauft Aktien für bis zu eine Milliarde Euro zurück

Der weltgrößte Rückversicherer startet ein Aktienrückkaufprogramm. Bis zur Hauptversammlung am 25. April 2024 sollen Aktien für eine Milliarde Euro zurückgekauft werden.

Der weltgrößte Rückversicherer hat für das laufende Jahr ein Gewinnziel von rund vier Milliarden Euro ausgegeben. (Foto: dpa) Münchener Rück

München Die Münchener Rück schüttet bis zu einer Milliarde Euro an ihre Aktionäre über ein Aktienrückkaufprogramm aus. Die Papiere sollten vom 6. März bis spätestens zur folgenden Hauptversammlung am 25. April 2024 erworben werden, teilte der Dax-Konzern am Mittwoch mit.

Die Aktien sollten eingezogen werden. Ferner sollen die Aktionäre für 2022 eine Dividende von 11,60 Euro je Aktie erhalten. Insgesamt lägen die Ausschüttungen damit bei 2,6 Milliarden Euro.

Der weltgrößte Rückversicherer hat für das laufende Jahr ein Gewinnziel von rund vier Milliarden Euro ausgegeben, das wären rund 700 Millionen Euro mehr als für das vergangene Jahr erwartet wurde.

Die Rückversicherer könnten in den laufenden Verhandlungen über neue Verträge zum Jahreswechsel weiterhin höhere Preise durchsetzen, sagte Vorstandschef Joachim Wenning im Dezember. Bis 2025 nimmt sich die Münchener Rück nun eine Eigenkapitalrendite von 14 bis 16 (bisher 12 bis 14) Prozent vor.