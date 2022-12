Rückversicherer Munich Re erhöht für 2023 die Gewinnprognose

Der weltgrößte Rückversicherer will erstmals vier Milliarden Euro verdienen. Der Konzern profitiert dabei von einem neuen Bilanzierungsstandard. Doch es gibt viele Unsicherheiten.

Skulptur vor der Zentrale der Rückversicherung Münchner Rück. (Foto: picture alliance) Munich Re

München Die Munich Re will 2023 erstmals einen Konzerngewinn von vier Milliarden Euro erzielen. Gründe dafür sind eine anhaltend gute Entwicklung im operativen Geschäft sowie die Umstellung der internationalen Rechnungslegungsstandards nach IFRS 17, die im kommenden Jahr erstmals angewendet wird. Das gab der weltgrößte Rückversicherer am Mittwochabend unmittelbar vor dem Investorentag des Dax-Konzerns am Donnerstag bekannt.

Es handelt sich um einen der größten Umstellungsprozesse, die die Versicherungsbranche in den vergangenen Jahrzehnten erlebt hat. Mit der Einführung der neuen Bilanzierungsstandards nach IFRS 17 soll es mehr Transparenz für Investoren geben. Gleichzeitig dürfte die Komplexität steigen.

IFRS17 regelt unter anderem die Bewertung von Versicherungsverträgen, sodass das Zahlenwerk für Anleger verständlicher werden soll. Im Vergleich zum bisherigen Standard IFRS 4, der seit Jahrzehnten gilt, dürfte es zu spürbaren Abweichungen kommen.

Zinswende beflügelt Kapitalanlage