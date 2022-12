Rückversicherer Munich Re erweitert den Vorstand – Michael Kerner übernimmt neues Ressort

Der Rückversicherer bündelt verschiedene Erstversicherungssparten unter der neuen Einheit Global Specialty Insurance. Die Düsseldorfer Tochter Ergo trifft die Änderungen nicht.

Der US-Amerikaner wird bei Munich Re das neue Vorstandsressort Global Specialty Insurance leiten. Michael-Kerner

Frankfurt Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re erweitert den Vorstand um ein weiteres Ressort. Ab 1. Januar 2023 werden verschiedene Erstversicherungssparten des Konzerns, die bisher dem Segment Rückversicherung zugeordnet sind, in der neuen Einheit „Global Specialty Insurance“ (GSI) gebündelt. Geleitet wird diese von Michael Kerner, der neu in den Vorstand einzieht. Das teilte der Dax-Konzern am Donnerstag mit.

Die Düsseldorfer Erstversicherungstochter Ergo ist von den Änderungen nicht betroffen. Für sie ist im Munich Re-Vorstand nach wie vor Markus Rieß zuständig, der auch Vorstandschef der Ergo-Group ist.

Mit der Erweiterung des Vorstands um ein neues Ressort will Munich Re das Geschäft in der Spezial-Erstversicherung weiter vorantreiben. Munich Re-Vorstandschef Joachim Wenning sagt: „Der Ausbau weniger volatiler Geschäftsfelder wie Spezial-Erstversicherung wird innerhalb unseres Konzerns immer wichtiger.“ Das neue Vorstandsressort werde dabei helfen, das volle Potenzial dieses Geschäfts zu entfalten.

Rückversicherungsgeschäft ist schwankungsanfällig