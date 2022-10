Rückversicherer Swiss Re erwartet Quartalsverlust

Hurrikan „Ian“ war Ende September in Florida auf Land getroffen. Die versicherten Schäden werden die Bilanz des Rückversicherers im dritten Quartal belasten.

Der Konzern erwartet im dritten Jahresviertel einen Verlust von etwa 500 Millionen Dollar. (Foto: Reuters) Swiss Re

Zürich Der Hurrikan „Ian“ in den USA belastet die Bilanz des Rückversicherers Swiss Re im dritte Quartal. Die Konkurrentin der Munich Re und Hannover Rück erwartet im dritten Jahresviertel einen Verlust von etwa 500 Millionen Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Versicherungsleistungen schätzt die Swiss Re auf 1,3 Milliarden US-Dollar (1,33 Milliarden Euro). Den versicherten Schaden durch „Ian“ insgesamt taxiert der Versicherer auf 50 bis 65 Milliarden Dollar. „Ian“ war Ende September in Florida auf Land getroffen. Bei seinem Zug quer über den südlichen US-Bundesstaat richtete er gewaltige Schäden an und kostete Dutzenden Menschen das Leben.

Mehr: US-Sturm „Dorian“ könnte Rückversicherer bis zu 40 Milliarden Dollar kosten.

