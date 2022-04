Rückversicherer Swiss-Re-Präsident Ermotti mit nur 79,2 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt

Denkzettel für Sergio Ermotti: Auf der Generalversammlung sprechen sich deutlich weniger Anteilseigner für den Manager als im Vorjahr aus.

Der Swiss-Re-Präsident wurde im Amt bestätigt. (Foto: Reuters) Sergio Ermotti

Zürich Die Aktionäre des Schweizer Rückversicherers Swiss Re haben Präsident Sergio Ermotti einen Denkzettel verpasst. Zwar wurde Ermotti bei der Generalversammlung am Mittwoch mit 79,2 Prozent Ja-Stimmen im Amt bestätigt. Als der Manager im vergangenen Jahr den Posten vom langjährigen Verwaltungsratschef Walter Kielholz übernahm, hatten allerdings noch 96,4 Prozent der Aktionäre seine Wahl befürwortet.

Der einflussreiche Stimmrechtsberater Institutional Shareholder Services (ISS) hatte die Aktionäre aufgefordert, Ermotti nicht wiederzuwählen. Er kritisierte, dass Swiss Re die Mindestanforderung von 30 Prozent Frauenanteil im Verwaltungsrat nicht erreiche.

Ermotti sagte am Mittwoch in einer im Internet übertragenen Videokonferenz im Anschluss an die Generalversammlung, der Konzern lege besonderen Wert auf die Erhöhung des Frauenanteils im Verwaltungsrat. Er erklärte aber auch, dass neben der Vielfalt „Fähigkeiten und Erfahrung“ wichtig für ein Verwaltungsratsmandat seien und dass ISS versuche, mit seiner Empfehlung Schlagzeilen zu machen.

