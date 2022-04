Rückversicherer Swiss Re will Rückversicherung für Naturkatastrophen ausbauen

Die Schweizer wollen in ihrem größten Bereich weiter zulegen. Die Eigenkapitalverzinsung soll 2024 bei 14 Prozent liegen.

Swiss Re erzielt im vergangenen Jahr in seinem Hauptgeschäft Schaden- und Unfall-Rückversicherung mehr als die Hälfte seiner Prämieneinnahmen. (Foto: Reuters) Konzernzentrale in Zürich

Zürich Der Schweizer Rückversicherer Swiss Re will in seiner größten Sparte Schaden- und Unfall-Rückversicherung weiter wachsen und setzt dabei auch auf den Ausbau der Versicherung von Naturkatastrophenschäden. Auf Konzernstufe wird im Jahr 2024 eine Eigenkapitalverzinsung (ROE) von 14 Prozent angepeilt, bekräftigte das Unternehmen aus Zürich am Donnerstag vor einer Investorenveranstaltung.

An den Prioritäten im Kapitalmanagement hält Swiss Re fest: Die erstklassige Kapitalausstattung soll bewahrt werden, die Dividenden sollen im Einklang mit langfristigen Gewinnen steigen und das Geld für rentables Wachstum eingesetzt werden.

„Wir haben den Turnaround von Corporate Solutions erfolgreich abgeschlossen und die Margen im P&C Re Geschäft erheblich verbessert“, erklärte Konzernchef Christian Mumenthaler. „Trotz der Covid-19-Pandemie entwickelte sich das zugrunde liegende L&H Re-Geschäft weiterhin gut.“ Swiss Re hatte das neue Rentabilitätsziel bereits Ende Februar enthüllt.

Im vergangenen Jahr betrug das ROE 5,7 Prozent, weil erneut Milliardenzahlungen für Naturkatastrophen und im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu Buche schlugen. Im laufenden Jahr sollen es zehn Prozent sein, da die Sterblichkeit wegen Covid noch erhöht sein dürfte und damit zu weiteren Belastungen führen könnte.

Seit 2016 galt die Vorgabe, dass das Eigenkapital im Schnitt sieben Prozent mehr Ertrag abwerfen soll als zehnjährige US-Staatsanleihen. Aktuell entspräche das einer Eigenkapitalverzinsung von rund 9,6 Prozent. Swiss Re orientiert sich an US-GAAP Swiss Re signalisierte, dass die Eigenkapitalrendite 2024 dank der Umstellung des Rechnungslegungsstandards über 14 Prozent liegen könnte. Der Konzern will seinen Abschluss dann basierend auf dem Regelwerk IFRS erstellen. Aktuell orientieren sich die Schweizer an US-GAAP. Rivale und Branchenprimus Münchener Rück peilt im laufenden Jahr einen Gewinn von rund 3,3 Milliarden Euro an und hat sich für das Jahr 2025 ein ROE-Ziel von zwölf bis 14 Prozent gesetzt. Swiss Re erzielt im vergangenen Jahr in seinem Hauptgeschäft Schaden- und Unfall-Rückversicherung mehr als die Hälfte seiner Prämieneinnahmen von 42,73 Milliarden Dollar. Der Bereich Lebens-Rückversicherung steht für gut ein Drittel der Einnahmen und die Sparte Corporate Solutions, das Geschäft mit Versicherungen für Großkunden, für den Rest.