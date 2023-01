Rückversicherung Hannover Rück will 2023 mindestens 1,7 Milliarden Euro verdienen

Die Rückversicherer profitieren im aktuellen Marktumfeld von Preissteigerungen. Die weltweite Nummer drei der Branche hofft dadurch im laufenden Jahr auf weiteren Rückenwind.

Der Rückversicherer will weiterhin von Preissteigerungen profitieren. (Foto: imago/Rust) Hannover Rück

Frankfurt Die Preissteigerungen in der Rückversicherungsbranche sollen dem Dax-Konzern Hannover Rück auch im laufenden Jahr Rückenwind geben. Die weltweite Nummer drei der Branche peilt „aufgrund des sich fortsetzenden positiven Marktumfeldes“ für 2023 einen Gewinn von mindestens 1,7 Milliarden Euro an. Das gab das Unternehmen am Dienstagabend bekannt.

Die Gewinnprognose stehe unter dem Vorbehalt, dass es zu keinen unvorhergesehenen negativen Entwicklungen an den Kapitalmärkten komme, die Großschadenbelastung im Rahmen des Erwartungswerts von 1,725 Milliarden Euro bleibe und die Covid-19-Pandemie keinen weiteren wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis der Personen-Rückversicherung nehme, teilte Hannover Rück weiter mit.

Für das zu Ende gegangene Jahr 2022 rechnete der Rückversicherer bisher mit einem Nettogewinn am unteren Ende der Spanne von 1,4 Milliarden bis 1,5 Milliarden Euro. Direkt vergleichbar ist das Gewinnziel für das aktuelle Geschäftsjahr mit dem Vorjahreswert jedoch nicht.

Denn die Versicherungsbranche wendet ab 2023 den neuen internationalen Rechnungslegungsstandard (IFRS 9/17) an, der den Gewinn der meisten Gesellschaften tendenziell nach oben treibt. Hannover Rück-Finanzvorstand Clemens Jungsthöfel will den Analysten am Mittwoch erklären, wie sich die neuen Bilanzierungsregeln auf den Rückversicherer auswirken. Der Mutterkonzern Talanx hatte den positiven Effekt für sein Ergebnis Ende des Jahres auf rund 100 Millionen Euro beziffert. Rückversicherungsumsatz soll mindestens fünf Prozent steigen Wie Makler berichteten, konnten die Rückversicherer bei der Erneuerungsrunde zum Jahreswechsel bei den Erstversicherern zum Teil kräftige Prämienerhöhungen durchsetzen. Gründe sind unter anderem die zunehmenden Schäden aus Naturkatastrophen, die höheren Schadenkosten in Folge der Inflation und das knappere Angebot an Rückversicherungsschutz. Für das laufende Jahr rechnet Hannover Rück daher mit einem Wachstum des Rückversicherungsumsatzes von mindestens fünf Prozent. Diese Kennzahl müssen die Versicherer nun gemäß den neuen Bilanzvorschriften veröffentlichen. Die bisher üblichen Bruttoprämien entfallen dadurch. Hannover Rück plante für 2022 mit einer Steigerung der gebuchten Bruttoprämien von zuletzt rund 27,8 Milliarden Euro um mindestens 7,5 Prozent. Die Kapitalanlagerendite soll Hannover Rück zufolge 2023 mindestens 2,4 Prozent betragen. Für das Jahr 2022 waren bislang mindestens 2,5 Prozent veranschlagt. Bereits in den letzten Wochen betonten die Versicherer immer wieder, dass die neuen IFRS-Standards zwar die Bilanzierung veränderten, nicht aber das Geschäft oder die Dividendenpolitik. Für das Jahr 2021 hatten die Aktionäre von Hannover Rück inklusive einer Sonderdividende 5,75 Euro je Aktie erhalten. Analysten rechnen für 2022 mit einer Erhöhung.