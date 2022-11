Rückversicherung Hohe Schäden, starkes Geschäft: Munich Re profitiert von steigender Nachfrage nach Versicherungsschutz

Trotz der Naturkatastrophenschäden bestätigt der Rückversicherer sein Gewinnziel und erhöht die Prognose für die Prämieneinnahmen. Eine Stütze ist der Erstversicherer Ergo.

Hurrikan Ian hat hohe Schadenzahlungen für den Rückversicherer verursacht. (Foto: AP) Munich Re-Zentrale in München

München, Frankfurt Der Dax-Konzern Munich Re hat trotz hoher Milliardenschäden aus Naturkatastrophen in diesem Jahr bisher mehr verdient als die beiden direkten Wettbewerber Swiss Re und Hannover Rück. Die Münchener erzielten bis September einen Gewinn von über 1,9 Milliarden Euro, wie der weltgrößte Rückversicherer am Dienstag mitteilte.

Zum Vergleich: Hannover Rück meldete für diesen Zeitraum einen Gewinn von 871 Millionen Euro, Swiss Re verzeichnete gar einen Verlust von 285 Millionen Dollar.

Vor allem Hurrikan Ian, der im September in Florida und angrenzenden Bundesstaaten der USA für Verwüstungen sorgte, trieb die Schadensummen der Rückversicherer in die Höhe. Mit 1,6 Milliarden Euro war die Munich Re branchenweit am stärksten belastet. Swiss Re meldete Schäden in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar, Hannover Rück war dagegen mit Belastungen von 276 Millionen Euro vergleichsweise gering betroffen.

>> Lesen Sie hier: Hurrikan „Ian“ trifft Hannover Rück weniger stark als die Konkurrenz

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen