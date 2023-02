Rückversicherung Swiss Re fährt 2022 doch noch einen Gewinn ein

Swiss Re in Zürich

Zürich Der Rückversicherer Swiss Re hat das abgelaufene Geschäftsjahr doch noch mit schwarzen Zahlen beendet: Der Konzern erwirtschaftete im Gesamtjahr 2022 einen Nettogewinn von rund 470 Millionen Dollar. Das sind 67 Prozent weniger als im Vorjahr – doch in den ersten neun Monaten des Jahres hatte der nach Marktkapitalisierung zweitgrößte Rückversicherer noch ein Minus eingefahren. Die Schadensbilanz von Naturkatastrophen wie Hurrikan „Ian“ sowie eine höhere Sterblichkeit im Zusammenhang mit der Coronapandemie trübten das Ergebnis des Konzerns.

CEO Christian Mumenthaler sagte: „2022 war ein Jahr voller Herausforderungen, geprägt durch den Krieg in der Ukraine, steigende Inflation, die Nachwirkungen der Covid-19-Pandemie und hohe Naturkatastrophenschäden.“ Dem Konzern sei es jedoch gelungen, die starke Kapitalausstattung zu erhalten.

Die aktuelle Runde von Vertragserneuerungen mit den Erstversicherungen sei jedoch vielversprechend. Für das laufende Jahr stellte Mumenthaler einen Nettogewinn von drei Milliarden Dollar in Aussicht.

Mumenthaler will in seinem siebten Jahr als CEO von Swiss Re den zuletzt immer größeren Abstand zu den deutschen Rückversicherern schließen. Zum Vergleich: Die nach Marktkapitalisierung deutlich kleinere Hannover Re hatte Anfang Februar einen Nettogewinn von 1,4 Milliarden Euro präsentiert. Die größere Munich Re hatte allein im dritten Quartal 2022 einen Gewinn von 527 Millionen Euro vorgelegt und damit den Jahresgewinn der Swiss Re in den Schatten gestellt.

Seit Jahren bleibt der Nettogewinn der Swiss Re hinter der deutschen Konkurrenz zurück. Das spiegelt sich auch in der Aktienkurs-Performance wider: Die Munich-Re-Aktie hat in den vergangenen fünf Jahren um fast 80 Prozent zugelegt, bei der Hannover Re beträgt das Plus im gleichen Zeitraum etwa 70 Prozent. Die Swiss Re unter Mumenthaler notiert auf Fünfjahressicht leicht im Minus.

Konzernumbau soll Effizienz steigern

Wert generierte die Swiss Re für ihre Aktionäre vor allem durch die überdurchschnittliche Dividendenrendite. Der Konzern schüttet seit 2017 stets einen Betrag aus, der den Gewinn pro Aktie um ein Vielfaches übersteigt.

Der Vorstandschef des Rückversicherers Swiss Re steht unter Druck, den Rückstand gegenüber der deutschen Konkurrenz aufzuholen. (Foto: Swiss Re ) Christian Mumenthaler

Dass das kein Dauerzustand sein kann, ist auch den Verantwortlichen klar. Ende 2022 hatte Verwaltungsratspräsident Sergio Ermotti daher mehr Gewinn angemahnt: „Wir können mit unserer aktuellen Profitabilität nicht zufrieden sein“, sagte er der „Handelszeitung.“

Das soll sich nun ändern: Anfang Februar hat CEO Mumenthaler einen Konzernumbau verkündet, der die Effizienz steigern soll. Das Kerngeschäft soll in zwei Bereiche aufgespalten werden, das Rückversicherungsgeschäft für Sachversicherungen sowie für Lebensversicherungen.

Die neue Zielstrebigkeit kommt auch bei den Analysten gut an. Das Ergebnis für das vierte Quartal sehe gut aus, sagt Vontobel-Analyst Simon Foessmeier. Auch die Ziele für 2023 und das aktuelle Marktumfeld seien positiv und dürften die Aktie stützen.

Mehr: Swiss-Re-Chef Mumenthaler – „Es gibt keine andere Wahl, als die Preise zu steigern“