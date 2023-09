Rückversicherung Treffen in Monte Carlo: Hannover Rück erwartet weiter steigende Preise

Frankfurt Geopolitische Unsicherheiten, zunehmende Naturkatastrophen und hohe Inflationsraten treffen auch die Versicherungsbranche. Beim Treffen des weltweit drittgrößten Rückversicherers Hannover Rück in Monte Carlo diskutiert das Management mit seinen Kunden, unter anderem den Erstversicherern Axa und Allianz, über Vertragserneuerungen für das kommende Jahr. Im Wesentlichen geht es um steigende Preise.

„Wir haben in den Erneuerungsrunden des laufenden Jahres deutlich adäquatere Preise und Konditionen erzielt“, sagte Hannover-Rück-Chef Jean-Jacques Henchoz am Montag: „Allerdings reichen diese Verbesserungen in Anbetracht der nach wie vor anspruchsvollen Risikolage nicht aus.“

Der für die Schaden-Rückversicherung zuständige Hannover-Rück-Vorstand Sven Althoff bezeichnete die aktuelle Marktphase als „herausfordernd“. Im Verlauf des Jahres habe es steigende Belastungen durch von Menschen verursachte Schäden gegeben.

Laut Hannover Rück hat sich der Trend zu teureren, klimabedingten Katastrophenschäden zuletzt fortgesetzt. Extreme Wetterereignisse wie tropische Wirbelstürme, Hitzewellen, Regenfälle und Waldbrände nehmen in vielen Regionen der Welt zu. Die hohe Inflation lässt die dadurch entstehenden Schadenkosten immer weiter steigen.

Der Schweizer Rückversicherer Swiss Re erwartet eine anziehende Nachfrage nach Rückversicherungsschutz, wie er am Montag mitteilte. Demnach dürfte der Markt für Schaden-Rückversicherung in den nächsten zehn Jahren stärker wachsen als das Bruttoinlandsprodukt. Auf Dollar-Basis wachse der Markt nominal jedes Jahr um 5,4 Prozent, inflationsbereinigt um etwa drei Prozent.

Der weltweit drittgrößte Rückversicherer rechnet in den nächsten Jahren mit zunehmenden Schäden aus Naturkatastrophen. (Foto: dpa) Hannover Rück

Der weltweit größte Rückversicherer Munich Re hatte am Sonntag ebenfalls gesagt, dass trotz der jüngsten Preiserhöhungen mit einer steigenden Nachfrage nach Rückversicherungsschutz zu rechnen sei.

Immer mehr Extremwetterereignisse weltweit

Weltweit sieht Hannover Rück mit Blick auf die Vertragsverhandlungen mit den Erstversicherern unterschiedliche Entwicklungen. Europa wurde in diesem Sommer erneut von Extremwetterereignissen getroffen.

Während Südeuropa unter einer andauernden Hitzewelle litt, waren Länder wie Slowenien, Österreich, Italien oder Deutschland von Starkregen, Sturm und Hagel betroffen. Höhere Rückversicherungspreise und härtere Konditionen hält Hannover Rück daher für unausweichlich.

In Deutschland machten sich die hohen Inflationsraten vor allem in der Kraftfahrtversicherung bemerkbar. Die Sparte sei für die Versicherer aufgrund gestiegener Reparaturkosten und Schadenfrequenzen verlustbringend.

In Nordamerika sei das Geschäft durch mehrere lokale Sturmereignisse und die verheerenden Brände auf Hawaii geprägt, hieß es bei Hannover Rück weiter. Die seit Jahren steigende Frequenz mittelgroßer Schäden stelle insbesondere für regional tätige Versicherer eine Herausforderung dar.

Besonders in den Küstenregionen sei es auch für die Rückversicherer schwer, profitabel zu arbeiten. In Florida werde Hannover Rück daher weiter nur zurückhaltend Rückversicherungsschutz anbieten.

Klimaschäden treffen China und Indien

In Lateinamerika erwartet Hannover Rück indes weiteres Wachstum. Hier beobachtet der Rückversicherer, dass sich die verschiedenen Regionen unterschiedlich schnell von den Rückschlägen aus der Pandemie und den Naturkatastrophen der vergangenen Jahre erholen.

In Asien seien derzeit vor allem China und Indien von Preissteigerungen betroffen. Auch wenn die beiden Länder in den letzten beiden Jahren nur wenige Naturkatastrophen verzeichneten, seien die Folgen des Klimawandels deutlich zu spüren. In Neuseeland machten sich die Überschwemmungen und Sturmschäden in zum Teil erheblichen Preisanpassungen bemerkbar.

Vom Krieg in der Ukraine ist Hannover Rück vor allem im Spezialgeschäft betroffen. In der Luftfahrt-Rückversicherung erwartet Hannover Rück weitere Preissteigerungen, wenn auch nicht mehr ganz so starke wie im Vorjahr.

Die Preise und Konditionen im Transportgeschäft hätten sich zuletzt deutlich verschärft. Neben den Unsicherheiten, die der Krieg mit sich bringt, verursachte der Brand des Autofrachters „Fremantle Highway“ in der Nordsee hohe Schäden. Weitere Prämienanstiege dürften die Folge sein.

