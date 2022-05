Schwellenländer Die Volksaktie für das Milliardenvolk: Ein Staatskonzern wagt Indiens größten Börsengang

Der Versicherungsriese LIC sorgt für ein IPO-Spektakel, das Erinnerungen an das Börsendebüt der Deutschen Telekom weckt. Trotz Marktturbulenzen könnte den Anlegern ein Trauma jedoch erspart bleiben.

Bereits mehrere Tage vor der Zeichnungsfrist war die Nachfrage nach den Papieren höher als das Angebot. (Foto: Reuters) Life Insurance Corporation of India

Bangkok Indiens Aktienmärkte erleben ein Spektakel, wie es die Deutschen zuletzt vor einem Vierteljahrhundert mit der Erstnotierung der Telekom-Aktie vorgeführt bekommen haben: Ein Staatskonzern soll den größten Börsengang in der Geschichte des Landes hinlegen – mit Unterstützung von Millionen von Privatanlegern.

Der Versicherungsriese LIC, dessen Name so gut wie jeder Inder kennt, nutzte in den vergangenen Wochen sein Netz an 1,3 Millionen Handelsvertretern, um auch in den kleinsten Dörfern für sich zu trommeln. Neben einer Flut an Zeitungsannoncen und TV-Spots schrieb der Konzern seine Kundschaft – eine Viertelmilliarde Menschen – zudem direkt per SMS an, um aus seinen Anteilsscheinen eine indische Volksaktie zu machen.