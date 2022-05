Schwellenländer Indiens größter Börsengang ist für Millionen Kleinanleger eine Enttäuschung

Die Aktie des Versicherungsriesen LIC fällt am ersten Handelstag um acht Prozent. Insgesamt hält sich Indiens Aktienmarkt im globalen Vergleich aber stabil.

Bangkok Der größte Börsengang in Indiens Geschichte war für Millionen Kleinanleger eine Enttäuschung: Die Aktie des indischen Versicherungsriesen Life Insurance Corporation of India (LIC) beendete den ersten Handelstag am Dienstag mit einem Minus von acht Prozent im Vergleich zum Ausgabepreis.

Mangalam Ramasubramanian Kumar, der Vorsitzende des Staatskonzerns, machte die gestiegene Verunsicherung unter Investoren für das schwache Debüt verantwortlich. „Die Märkte waren nervös, aber wir erwarten, dass es wieder aufwärtsgeht“, sagte er.

Die LIC zählt nach eigenen Angaben gemessen an den eingenommenen Prämien zu den fünf größten Lebensversicherern der Welt. Indiens Regierung hatte für den früheren Monopolisten noch zu Jahresbeginn eine Bewertung von umgerechnet rund 160 Milliarden Dollar angestrebt, musste ihre Preisvorstellung bei dem Anteilsverkauf aber angesichts der Marktreaktionen rund um den Ukrainekrieg und die Zinswende deutlich zurücknehmen.