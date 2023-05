Start-ups Allianz X stellt die Weichen neu: Stärkere Präsenz auf dem US-Markt geplant

Der Chef des Finanzinvestors hält Investitionen in den USA für attraktiver als in Europa. Zur Beteiligung an N26 äußert er sich nur zwischen den Zeilen.

Der Allianz-X-Chef will in diesem Jahr weitere Transaktionen auf den Weg bringen. (Foto: Allianz) Nazim Cetin

München, Frankfurt Die Beteiligungsgesellschaft der Allianz will den erheblichen Bewertungsabschlag im Fintech-Sektor zu spürbaren Veränderungen in ihrem Portfolio nutzen. „Wir wollen unsere Präsenz in den USA stärken“, kündigte Allianz-X-CEO Nazim Cetin im Gespräch mit dem Handelsblatt an.

Der US-Markt für junge Start-ups werde eher und schneller zurückkommen als in Europa, sagte Cetin. Bereits Ende 2024 seien auf dem amerikanischen Markt wieder Börsengänge für junge Unternehmen möglich.

Das Allianz-X-Management will die Weichen entsprechend stellen und demnächst ein Büro in New York eröffnen. Bisher haben sowohl die USA als auch Europa den Kern des Allianz-X-Portfolios gebildet.

>> Lesen Sie auch: Ausländische Unternehmen kaufen immer mehr Start-ups – Zahl der Deals auf Rekordhöhe

Cetin leitet den Finanzinvestor seit 2017 und wandelte dessen Ausrichtung stark. Standen zuvor Frühphaseninvestitionen in junge Unternehmen im Mittelpunkt, so sind es nun Minderheitsbeteiligungen in späteren Entwicklungsphasen.