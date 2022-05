Teurer Rechtsstreit Hedgefonds-Debakel kostet Allianz fast sechs Milliarden Euro

Der Versicherer legt noch mehr Geld für den mit Spannung erwarteten Vergleich zur Seite. An der Börse überwiegt die Hoffnung auf ein Ende mit Schrecken.

Die hohen Rückstellungen drücken auf den Gewinn. (Foto: imago images/Schöning) Allianz Versicherung in Berlin

München Die Allianz muss für ihre fehlgeschlagenen Hedgefonds-Wetten in den USA immer tiefer in die Tasche greifen: Für den näher rückenden Vergleich mit amerikanischen Klägern legte Europas größter Versicherer noch einmal 1,9 Milliarden Euro zur Seite, wie er am Mittwoch mitteilte.

Damit summieren sich die Rückstellungen für das Debakel inzwischen auf 5,6 Milliarden Euro. In München geht man nun davon aus, dass dies eine „realistische“ Einschätzung des verbleibenden finanziellen Risikos ist - sowohl was die Entschädigungszahlungen angeht als auch mögliche Strafzahlungen an die Behörden.

Anleger reagierten trotz der Summe erleichtert, schließlich drückt der schwelende Rechtsstreit seit rund zwei Jahren auf die Allianz-Aktie. Mit einem Plus von rund fünf Prozent gehörte das Papier am Mittwoch zeitweise zu den größten Gewinnern im Dax.

