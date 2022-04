Vermögensverwalter Blackrock verzeichnet Nettozuflüsse in Höhe von 114 Milliarden US-Dollar

Der Vermögensverwalter hat seine Zahlen vorgelegt – und im ersten Quartal dank starker Zuflüsse in seine Fonds den Gewinn um fast 22 Prozent gesteigert.

Die Aktien von Vermögensverwaltern und Großbanken sind in diesem Jahr zusammen mit den globalen Märkten in Mitleidenschaft gezogen worden. (Foto: Bloomberg) Blackrock in New York

New York Der weltgrößte Vermögensverwalter erwies sich als widerstandsfähig gegen den Einbruch der Aktienmärkte und die steigende Inflation, da die Anleger weiterhin Geld in die langfristigen Fonds des Unternehmens investierten.

Die Nettomittelzuflüsse in diese Produkte beliefen sich im ersten Quartal auf 114 Milliarden US-Dollar, teilte BlackRock mit Sitz in New York am Mittwoch in einer Erklärung mit.

Das Vertrauen der Anleger hat seit Anfang des Jahres nachgelassen, als die US-Notenbank begann, die Zinsen zu erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen, die sich auf einem Vier-Jahres-Hoch befindet. Der Einmarsch Russlands in der Ukraine und der Anstieg der Ölpreise sorgten für anhaltende Volatilität. Der S&P 500 Index beendete das Quartal mit einem Minus von 5 Prozent, während der Nasdaq Composite Index um 9,1 Prozent abrutschte.

„Da die Welt weiterhin mit geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten konfrontiert ist, sind wir durch unsere jahrelangen Investitionen in den Aufbau der Allwetterplattform von BlackRock gut positioniert, um unsere Kunden zu beraten und sie bei der Verfolgung ihrer langfristigen finanziellen Ziele zu unterstützen", sagte Chief Executive Officer Larry Fink in der Erklärung.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Das verwaltete Gesamtvermögen von Blackrock sank Ende März auf 9,57 Billionen Dollar, nachdem das Unternehmen Ende letzten Jahres die 10-Billionen-Dollar-Marke überschritten hatte. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 9,52 Dollar und übertraf damit die durchschnittliche Schätzung der von Bloomberg befragten Analysten von 8,79 Dollar. Das Unternehmen meldete für die drei Monate, die im März endeten, einen Umsatz von rund 4,7 Milliarden US-Dollar und lag damit leicht unter den Analystenschätzungen von rund 4,8 Milliarden US-Dollar für diesen Zeitraum. Das Unternehmen nahm Anlegergelder über verschiedene Produkte ein, darunter Aktien, festverzinsliche und alternative Anlagen. Cash-Management-Produkte verzeichneten im Quartal Abflüsse in Höhe von 27 Milliarden US-Dollar. Die börsengehandelten Fonds nahmen etwa 56,2 Milliarden US-Dollar ein, gegenüber 68,5 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Aktien von Vermögensverwaltern und Großbanken sind in diesem Jahr zusammen mit den globalen Märkten in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Aktien von Blackrock sind in diesem Jahr bis Dienstag um 22 Prozent gesunken, verglichen mit einem Rückgang von 7,7 Prozent beim S&P 500.