Versicherer Allianz benennt AGCS in Allianz Commercial um

München Die Allianz benennt ihren Industrieversicherer um. Aus dem sperrigen Namen Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) wird nun Allianz Commercial, wie der Versicherer am Freitag mitteilte.

Ändern wird sich mit dem neuen Namen auch die Aufstellung. In der neuen Einheit werden neben der bisherigen AGCS, die auf große Kunden mit einer Versicherungssumme ab zehn Millionen Euro jährlich spezialisiert ist, auch die operativen Einheiten aus verschiedenen Ländern vertreten sein, die dort bisher das Geschäft mit den mittelgroßen Einheiten betreuen. Die Einheiten in den Regionen sollen künftig das gesamte Geschäft von Allianz Commercial repräsentieren.

Mit der neuen Struktur reagiert die Allianz auf die zunehmende Globalisierung von Risiken, gerade bei Großkonzernen. Zudem sollen Lücken in einzelnen Märkten geschlossen sowie das Produktangebot in den jeweiligen Ländern erweitert werden. Ziel ist eine globale Koordination mit einer lokalen Betreuung vor Ort. „Mit Allianz Commercial antworten wir auf Feedback aus dem Markt“, sagt Joachim Müller, der die neue Sparte führen soll. Im Konzernvorstand ist der Brite Chris Townsend für die Sparte zuständig.

Erfolgreiche Sanierung

Die Neuaufstellung der Industrieversicherung ist für die Allianz der nächste Schritt in Richtung einer Restrukturierung des Geschäfts. Die Sparte war lange Jahre defizitär und wurde deshalb sowohl von Vorstandschef Oliver Bäte als auch von Finanzvorstand Giulio Terzariol mehrmals öffentlich angezählt. Dem neuen AGCS-Chef Joachim Müller, der Ende 2019 übernahm, gelang es, die Sparte zurück in die Gewinnzone zu führen.

Im Konzern genießt Joachim Müller schon aus seinen früheren Aufgaben im Privatkundengeschäft hohes Ansehen. Mit der Neustrukturierung der AGCS sei das weiter gestiegen, heißt es im Haus. Weitere Karriereschritte für den 51-jährigen Betriebswirt, der aus dem bayerischen Teil von Schwaben stammt, sind deshalb denkbar.

Vieles dürfte allerdings davon abhängen, wie sehr auch die neue Struktur der Industriesparte zum Erfolg wird. Zuletzt gab es hohe Belastungen durch Naturkatastrophen und Brände, auch die Schäden durch Cyberangriffe nehmen rasant zu.

Im vergangenen Jahr machte AGCS einen operativen Gewinn von 656 Millionen Euro, ein Plus von fast 80 Prozent zu 2021. Beinahe noch wichtiger war die sogenannte Schaden-Kosten-Quote von knapp 95 Prozent. Je weiter diese Zahl unter hundert Prozent liegt, umso höher ist die Rendite. Noch vor wenigen Jahren war die Einheit mit einer Quote von bis zu 120 Prozent schwer defizitär.

Schon in den vergangenen Jahren ging der Trend bei der Allianz in Richtung einer Namensangleichung, bei der der Konzern in der Nomenklatur auf einfach zuzuordnende Namen setzte. Der Kreditversicherer Euler Hermes wurde zu Allianz Trade. Daneben finden sich beispielsweise der unter anderem auf Reiseversicherungen spezialisierte Allianz Partners, der Direktversicherer Allianz Direct oder die Beteiligungssparte Allianz X.

