Versicherer Allianz verlängert mit zwei Vorständen

München Die Allianz hat am Freitag die Verträge zweier Vorstände verlängert. Nach einer Aufsichtsratssitzung meldete der Versicherer, dass Barbara Karuth-Zelle und Christopher Townsend nun bis Dezember 2028 dem obersten Führungsgremium des Dax-Konzerns angehören werden.

Beide sind seit Anfang 2021 im Vorstand von Europas größtem Versicherer. Aufsichtsratschef Michael Diekmann wertete die Vertragsverlängerungen in einer Stellungnahme als Zeichen für die Bedeutung von Führungskontinuität in Zeiten des Wandels.

Sowohl Karuth-Zelle als auch Townsend sind in den kommenden Jahren mit ihrem Aufgabenbereich besonders gefordert, wenn es darum geht, die Weiterentwicklung der Allianz voranzutreiben.

Die 54-jährige Karuth-Zelle muss als Chief Operating Officer (COO) die anfällige IT des Hauses stabilisieren und harmonisieren. Dazu laufen im Konzern die Transformationsprogramme „Allianz Customer Model“ und „Business Master Platform“.

In den kommenden Jahren wird das Thema Datenanalyse und die Frage, welchen Beitrag Künstliche Intelligenz dabei leisten kann, von entscheidender Bedeutung sein.