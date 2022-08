Versicherer Allianz will Saudi-Sparte verkaufen

Mit einem Rückzug aus Saudi-Arabien würde die Allianz sich anderen europäischen Versicherern anschließen. Dies würde den Münchenern Geld in die Kasse spülen.

Die Allianz SE erwägt informierten Personen zufolge den Verkauf ihrer saudi-arabischen Sparte. Dies würde es dem Münchner Versicherer erlauben, sein Portfolio zu straffen und Barmittel zu beschaffen.

Der deutsche Versicherer arbeite gemeinsam mit einem Berater an der möglichen Veräußerung seiner Mehrheitsbeteiligung an der Allianz Saudi Fransi Cooperative Insurance Co., sagten die Personen, die darum baten, nicht namentlich genannt zu werden. Die Aktien der in Riad ansässigen Allianz Saudi Fransi sind in diesem Jahr um etwa 44 Prozent gefallen, was dem Unternehmen einen Börsenwert von 870 Millionen Saudi-Riyal (227 Millionen Euro) verleiht.

Andere Versicherer hätten vorläufiges Interesse an der Übernahme des Unternehmens bekundet, so die Personen. Die Überlegungen befänden sich noch im Anfangsstadium, und die Allianz könne das Geschäft auch behalten, hieß es. Ein Vertreter der Allianz lehnte eine Stellungnahme ab. Ein Sprecher der Allianz Saudi Fransi war nicht sofort für eine Stellungnahme erreichbar.