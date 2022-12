 Versicherer: Erst Frankreich, dann ganz Europa: Allianz Direct plant die Expansion

Der Direktversicherer will drei Jahre nach seinem Start endlich in die Erfolgsspur kommen. Im kommenden Jahr ist der Markteintritt in Frankreich geplant.

In Deutschland hat Allianz Direct inzwischen rund 300.000 Kunden. (Foto: Allianz Direct) Büro der Allianz Direct in München

München Das Graffiti, das Usain Bolt in bekannter Siegerpose zeigt, steht immer noch am Eingang zu den Büros der Allianz Direct in München. Doch abgesehen davon hat sich viel geändert bei dem vor drei Jahren gestarteten Direktversicherer des Dax-Konzerns. Allianz Direct will expandieren: „Wir haben die Idee, dass wir in drei Jahren in ganz Europa sind“, kündigt Allianz-Direct-Chef Philipp Kroetz nun im Gespräch mit dem Handelsblatt an.

Im kommenden Jahr soll nach dem Ende der Sommerferien der Markteintritt in Frankreich als fünfte europäische Einheit erfolgen, so Kroetz. Zurzeit ist man in Deutschland, den Niederlanden, Italien und Spanien vertreten.