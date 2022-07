Versicherer Ex-Axa-Vorständin wechselt zu Element

München Das Berliner Insurtech-Unternehmen Element bekommt eine prominente Chefin. Astrid Stange, bis im vergangenen Jahr Chief Operating Officer beim weltgrößten Versicherer Axa in Paris, führt ab August gemeinsam mit CEO Christian Macht den digitalen Versicherer. Das erfuhr das Handelsblatt exklusiv aus dem Umfeld des Unternehmens.



Astrid Stange ist eine der bekanntesten Frauen in der Versicherungsbranche. Die Digitalexpertin, die ihre Wurzeln im Ruhrgebiet hat, war vor ihrem Wechsel in die Versicherungswirtschaft 18 Jahre lang für den Berater Boston Consulting tätig. Dort betreute die heute 56-Jährige den Versicherungssektor und machte sich in der Branche einen Namen.

In dieser Phase war sie unter anderem bei Huk-Coburg – dem Marktführer für Kfz-Versicherungen – für den Aufbau des Online-Angebots Huk24 zuständig. Schon vor rund 20 Jahren erkannte sie, dass bei Versicherern der Veränderungsprozess durch Digitalisierung, Regulierung und die neue Konkurrenz aus der Tech-Branche immens war.

Axa-Konzernchef Thomas Buberl, der damals noch die deutsche Tochter des französischen Großkonzerns in Köln leitete, erkannte Stanges Potenzial. 2014 holte er sie in den Vorstand der deutschen Axa und machte sie verantwortlich für die Bereiche Strategie, Personal und Organisation.

Schnell galt sie in der Branche als das fortschrittliche Gesicht der Digitalisierung. Den notwendigen Veränderungsdruck sprach sie in der Öffentlichkeit immer wieder an. Auch dass durch Angreifer wie Amazon oder Google ein existenzieller Druck auf den Versicherern lastet. Das hatte man in dieser Deutlichkeit bislang nicht gehört.



Als Buberl auf den Chefsessel des weltgrößten Versicherers nach Paris berufen wurde, holte er Stange in den Konzernvorstand. Weil dort dringend Veränderung nötig war, machte sie 2017 für ein halbes Jahr den alten Job in Köln und den neuen in Paris parallel.

Im Konzern war sie für das operative Tagesgeschäft zuständig, das nach Buberls Strategie in den kommenden Jahren konsequent in Richtung Digitalisierung umgebaut werden soll. Mit dem deutschen Wettbewerber Allianz liefert sich Axa hierbei ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Überraschend kam im Herbst vergangenen Jahres Stanges Aus bei Axa. Gründe dazu teilte der Konzern nicht mit.

Doppelspitze bei Element

Bei Element soll Astrid Stange in einer Doppelspitze mit Christian Macht die Technologie weiterentwickeln und das im Jahr 2017 gegründete Unternehmen in die nächste Wachstumsphase führen. Als sogenannter White-Label-Anbieter entwickelt Element Versicherungen für Partner, die diese unter ihrem Namen mit entsprechenden Marketingmaßnahmen vertreiben.

Im vergangenen Jahr waren mehr als 20 Produkte der Schaden- und Unfallversicherung bei über 50 Partnern am Markt. Bekannt ist unter anderem gemeinsam mit Signal Iduna die Versicherung 09 für Fans von Borussia Dortmund.



Im vergangenen Jahr erzielte Element mit rund 130 Mitarbeitern einen Umsatz von 10,4 Millionen Euro, schrieb dabei aber Verluste. In diesem Jahr soll sich der Umsatz verdoppeln. Zuletzt kamen Lösungen wie der Versicherungsschutz vor schwer kalkulierbaren Mängeln für Käufer von Immobilien an den Markt.

In mehreren Finanzierungsrunden sammelte Element bislang 66 Millionen Euro ein, vor rund einem Jahr kamen 16 Millionen Euro hinzu. Investoren waren erstmals die Investmentgesellschaft Witan Group und der luxemburgische Fintech-Investor Ilavska Vuillermoz. Zudem gaben die Bestandsinvestoren wie Finleap, Signals VC, das Versorgungswerk der Berliner Zahnärztekammer sowie VC Mundi Ventures frisches Kapital.

Zugute kommt Stange, dass sie auch privat eine Affinität zu Technik hat. Den Datenschatz von Fitnesstrackern, Smartphones und Autos hatte sie schon vor Jahren thematisiert, ebenso den Nutzen von Drohnen in der Schadenbearbeitung.

Weiterhin wird Stange auch als Aufsichtsrätin tätig sein. Sowohl bei der Lufthansa als auch beim französischen Cybersecurity-Spezialisten Atos ist sie Mitglied des Kontrollgremiums.

