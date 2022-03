Versicherer Generali erzielt Rekordgewinn im Tagesgeschäft

Der Versicherer hat 2021 im Tagesgeschäft so viel verdient wie nie zuvor. Der operative Gewinn steigt auf 5,9 Milliarden Euro – trotz höherer Schäden.

Generali teilte mit, die Situation in Russland und der Ukraine zu beobachten. (Foto: dpa) Generali

Mailand Der italienische Versicherungskonzern hat 2021 trotz Naturkatastrophen einen Rekordgewinn verbucht. Das Betriebsergebnis stieg um 12,4 Prozent auf 5,9 Milliarden Euro und übertraf damit die Analystenschätzungen um 200 Millionen Euro. Netto war der Anstieg mit 63,3 Prozent auf 2,85 Milliarden Euro noch stärker.

Generali teilte zudem mit, die Situation in Russland und der Ukraine zu beobachten. Das Generali-Engagement in der Region sei aber eher gering. Generali hatte Anfang März angekündigt, das Büro in Moskau zu schließen und sich aus dem Verwaltungsrat des russischen Versicherers Ingosstrakh zurückzuziehen, an dem Generali 38,5 Prozent hält. „Wir haben keinen Einfluss mehr auf das Management von Ingosstrakh“, sagte Firmenchef Philippe Donnet.

