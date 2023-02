Versicherer Hannover Rück wird wählerischer

München Die Hannover Rück geht nach einer Vielzahl von Großschäden in den vergangenen Jahren weniger Risiken im Neugeschäft ein. Zwar konnte der drittgrößte Rückversicherer der Welt bei der jüngsten Erneuerungsrunde zum Jahreswechsel gegenüber seinen Kunden Preissteigerungen von 8,1 Prozent durchsetzen; es ist das sechste Jahr mit Preisanstieg in Folge.

Insgesamt verhielt sich der Dax-Konzern aber deutlich restriktiver als in der Vergangenheit. Von den Verträgen im Volumen von 9,9 Milliarden Euro wurden diesmal nur 8,5 Milliarden Euro verlängert.

„Damit haben wir eine nachhaltige Verbesserung der Qualität unseres Portfolios erreicht, von der wir noch lange profitieren werden“, wertet Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz die Strategie.



Die Konsequenzen für Kunden aus der Erstversicherung, aber auch aus Industrie und Wirtschaft sind inzwischen erheblich. Die Suche nach Sicherheit ist nach drei Jahren Pandemie, dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, einer Vielzahl teurer Naturkatastrophen und einer hohen Inflation erheblich gestiegen. Gleichzeitig sind die Rückversicherer generell sehr viel wählerischer in ihrem Angebot geworden. Daher müssen besonders betroffene Branchen mit erheblichen Preissteigerungen rechnen.



Das trifft vor allem die Luftfahrt, das Transportwesen und den Agrarsektor. Hier machte sich die Vielzahl schwerer Naturkatastrophen in den vergangenen Jahren deutlich bemerkbar. Als Folge stiegen die Versicherungsprämien in der Luft- und Seefahrt zuletzt im Schnitt um 17,2 Prozent.

Am US-amerikanischen Markt, der besonders von schweren Unwettern betroffen war, gingen die Preise um 12,9 Prozent nach oben. Im Geschäft mit Naturkatastrophen stiegen die Prämien in diesem Jahr sogar um 30 Prozent. „Dabei verbesserten sich die Preise und Konditionen aufgrund der hohen Schadenerfahrung im vergangenen Jahr teilweise so deutlich wie seit Jahrzehnten nicht mehr“, sagt Vorstandschef Henchoz.



Schlechtere Konditionen für Kunden

In der Praxis müssen Kunden inzwischen froh sein, wenn sie überhaupt noch ein annehmbares Angebot erhalten. Hinzu kommen höhere Selbstbehalte und Ausschlüsse von bestimmten Risiken. Ein Beispiel dafür war zuletzt insbesondere der russische Angriffskrieg.



Für die Hannover Rück wie für die gesamte Branche ist die Vertragserneuerung zum Jahreswechsel stets die bedeutendste im gesamten Jahr. Bei den Hannoveranern standen diesmal 63 Prozent der Versicherungsverträge zur Erneuerung an.

Im Verlauf des Jahres werden dann die restlichen Verträge neu verhandelt, in der Regel handelt es sich dabei um Kontrakte in Asien. Dort hat Hannover Rück in den vergangenen Jahren stark in den Ausbau des Geschäfts investiert und ist auch langfristig vom enormen Wachstumspotenzial überzeugt, wie Vorstand Sven Althoff bestätigt hat.



Zuletzt jedoch gingen die Prämieneinnahmen in der Region Asien-Pazifik (Apac) um 21,6 Prozent zurück. Grund dafür ist eine Vielzahl von Naturkatastrophen in der Region, unter anderem Überschwemmungen in Australien und Taifune in Japan und Südkorea.

Besonders das Geschäft mit sogenannten proportionalen Verträgen, die an die Marktentwicklung der Erstversicherer gekoppelt sind, wurde stark zurückgefahren. „Bei hoher Inflation erwies sich vieles nicht mehr als vorteilhaft“, begründet Althoff den Schritt.

Mehr: Hannover Rück peilt Gewinn von mindestens 1,7 Milliarden Euro an