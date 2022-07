 Versicherer: Huk-Coburg steigt bei Pitstop ein

München Der Versicherer Huk-Coburg steigt bei der Werkstattkette Pitstop ein. Die Oberfranken übernehmen 25,1 Prozent der Anteile, vorbehaltlich der Zustimmung des Kartellamts. Das gab Huk-Coburg am Donnerstag bekannt. Die rund 300 Pitstop-Werkstätten in Deutschland sollen anschließend Teil des Huk-Autoservice-Netzwerks werden, in dem der Versicherer seinen Kunden Adressen für Wartung, Haupt- und Abgasuntersuchung vermittelt.

Die Zahl der möglichen Adressen wächst damit auf etwa 450 in 200 deutschen Städten. Erstmals steigt damit ein Versicherer in Deutschland bei einer Werkstattkette ein.



Es ist ein weiterer Schritt, mit dem Huk-Coburg seine Position im hart umkämpften Kfz-Markt ausbauen will. Mit 13,4 Millionen Verträgen ist der Versicherer Marktführer in Deutschland, deutlich vor dem Zweitplatzierten Allianz mit rund 8,7 Millionen Policen.

Der Markt für Kfz-Versicherungen ist laut Branchenverband GDV mit Gesamteinnahmen von rund 29 Milliarden Euro zwar immer noch der beitragsstärkste für die Versicherer. Eine Gemengelage aus kräftig steigenden Unfallkosten und stagnierenden Beitragseinnahmen hat jedoch die einstmals sprudelnden Gewinne der Branche einbrechen lassen.

Bei Voll- und Teilkaskoversicherungen fuhr die Branche – vor allem wegen der großen Zahl beschädigter Autos nach der Flutkatastrophe an Ahr und Erft – im vergangenen Jahr sogar Verluste ein. Radikales Umdenken ist also nötig.



Vom Versicherer zum Serviceanbieter

Die Teilübernahme von Pitstop ist ein weiterer Teil der Strategie von Huk-Chef Klaus-Jürgen Heitmann, den Versicherer zum Rundum-Serviceanbieter für das Fahrzeug zu formen. Der Grundgedanke ist dabei vergleichbar mit dem, was in vielen anderen Branchen zu beobachten ist. Ein Unternehmen will der erste Ansprechpartner für den Kunden bei allen Fragen rund um einen Überbegriff sein. In diesen Fall ist es die individuelle Mobilität.

Wer als Kunde der Huk in Zukunft eine Werkstatt für einen Fahrzeugservice sucht, der soll beim Versicherer einen verlässlichen Partner finden, so der Gedanke. Huk-Coburg verfolgt damit eine Strategie, die es schon in anderen Bereichen gibt, beispielsweise bei Telekomanbietern oder Einzelhändlern.

An diese branchenfremden Dienstleistungen, die eigenen Kunden zur Verfügung gestellt werden, kommt Huk auch über die Plattform Onpier. Diese hatte sie im Frühjahr gemeinsam mit den Wettbewerbern HDI und LVM gegründet. Erste Projekte gibt es beim Autoankauf.

Einen eigenen Gebrauchtwagenhandel hatte Huk-Coburg zuvor bereits in Düsseldorf gestartet. Jüngst wurde ein größerer Standort bezogen, bundesweit gibt es inzwischen 77 Ankaufstationen für Gebrauchtfahrzeuge. Auch in anderen Bereichen wildern die Coburger bei den Autofirmen. So bieten sie inzwischen Auto-Abos als Mietmodell für Fahrzeuge an. Rund tausend Fahrzeuge sind auf der Straße unterwegs.



Große Hoffnungen setzt man in Coburg auch auf die Zusammenarbeit mit dem Insurtech-Unternehmen Neodigital. An dem 2016 gegründeten Unternehmen aus dem Saarland hatte sich Huk-Coburg kurz vor dem Jahreswechsel beteiligt. Künftig sollen gemeinsam Kfz-Versicherungen angeboten werden, bei denen Neodigital die Digitalkompetenz beisteuert und Huk die Versicherungsexpertise.

Angeboten werden die Produkte dann auch über Makler außerhalb des Huk-Coburg-Vertriebs. Sogenannte White-Label-Angebote sind ebenso vorstellbar, also Versicherungen, die für interessierte Anbieter unter deren Namen vertrieben werden. „Auch eine Autoversicherung bei Tchibo ist dann denkbar“, ließ Huk-Chef Heitmann vor Monaten bereits durchblicken.



Verändertes Geschäftsmodell

Letztlich geht es aber um mehr. Der Markt für Kfz-Policen, auf dem die Versicherer über Jahrzehnte sehr viel Geld verdienten, verändert sich rasant. Gerade für die junge Generation ist es anders als früher nicht mehr so bedeutend, ein eigenes Auto zu besitzen. Miet- und Sharing-Modelle, die eine andere Art von Versicherungsschutz brauchen, gewinnen an Bedeutung. Hinzu kommen technische Veränderungen wie der Abschied vom Verbrennungsmotor oder Weiterentwicklungen wie beim autonomen Fahren, die das Geschäftsmodell der Versicherer ebenfalls verändern.



Zuletzt hat der Krieg in der Ukraine an anderer Stelle zu Belastungen für die Versicherer geführt. Die Preise für Ersatzteile bei Unfallfahrzeugen sind rapide gestiegen. Auch die Lohnkosten in den Werkstätten zogen an.

Huk-Chef Heitmann hatte hierzu schon vor Jahren beklagt, dass Werkstätten bei Unfallschäden teils Stundenlöhne von bis zu 200 Euro mit den Versicherern abrechnen würden. Branchenweit werben die Anbieter deshalb seit Jahren mit geringeren Prämien, wenn Kunden im Schadensfall auf ihr Recht der freien Werkstattwahl verzichten und stattdessen in eine vom Versicherer vorgeschlagene Partnerwerkstatt gehen.

