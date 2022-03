Versicherer Kfz-Versicherer Huk-Coburg rechnet mit Preissteigerungen für Autofahrer

München Höhere Schäden gepaart mit stagnierenden Beitragseinnahmen und sinkenden Gewinnen der Versicherer dürften nach Ansicht der Huk-Coburg in diesem Jahr zu steigenden Prämien für Kunden führen. „Es dürfte im Laufe des Jahres Druck zur Anpassung bei den Kfz-Prämien geben“, sagt Huk-Chef Jürgen Heitmann voraus. Das war im vergangenen Jahr noch anders. Da sanken die Beiträge pro Police im Schnitt um drei Prozent. Das lag auch daran, dass viele Autofahrer in der Coronaphase zwangsläufig weniger unterwegs waren.

Deswegen erstattete die Nummer eins am deutschen Kfz-Versicherungsmarkt im vergangenen Jahr insgesamt 150 Millionen Euro an Beiträgen für 2020 an die Kunden zurück. Etliche Wettbewerber verhielten sich ähnlich. Die Allianz, die mit 8,7 Millionen versicherten Fahrzeugen die Nummer zwei am deutschen Markt ist, zahlte ihren Kunden 32 Millionen Euro zurück.

Der Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen auf die Automobilkonjunktur werden auch zu spürbaren Auswirkungen auf die Kfz-Versicherer führen. „Wir gehen nur noch von einer begrenzten Wachstumsperspektive aus“, sagte Heitmann voraus. Die verhaltene Automobilkonjunktur – bedingt durch Lieferschwierigkeiten der Hersteller und ihrer Zulieferer – werden demnach in diesem Jahr ihre Spuren im Kfz-Geschäft der Versicherer hinterlassen.

Umkämpfter Markt

Seit Jahren liefert die Autoversicherung die mit Abstand größten Beitragseinnahmen bei den Sachversicherern. Der Markt ist stark umkämpft, oftmals wurde mit Kampfkonditionen um Neukunden geworben. Das hatte sich zuletzt schon geändert, die jüngste Erneuerungsrunde für Policen im November verlief ruhig. So stiegen im vergangenen Jahr zwar bundesweit die Beitragseinnahmen der Branche leicht auf rund 29 Milliarden Euro. Geld verdient wurde allerdings nur noch in der Haftpflichtversicherung. In der Voll- und Teilkaskoversicherung legten die Versicherer vor allem wegen der hohen Kfz-Schäden im Juli im Ahrtal Geld drauf.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Insgesamt konnte die Huk-Coburg im vergangenen Jahr zwar ihren Bestand um 3,3 Prozent auf 13,4 Millionen versicherte Fahrzeuge steigern. Rund 400.000 neue Verträge kamen hinzu. Aber auch hier sind die Auswirkungen sichtbar. Wegen gesunkener Durchschnittsbeiträge lagen die Bruttobeitragseinnahmen lediglich um 0,4 Prozent über dem Coronajahr 2020 bei 4,3 Milliarden Euro. Auswirkungen gab es auch auf der Gewinnseite. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote liegt bei Huk-Coburg nur noch bei 93,3 Prozent, nach auskömmlichen 85,4 Prozent noch im Jahr davor. Ab einer Quote von 100 Prozent verdient ein Versicherer kein Geld mehr. Hinzu kamen deutlich gestiegene Kosten zur Schadenregulierung, die auf 3,4 Milliarden Euro anwuchsen nach 3,1 Milliarden Euro ein Jahr davor.

Keine Rückerstattungen

Anders als im Vorjahr wird es für das abgelaufene Jahr bei Huk-Coburg keine Rückerstattung geben. Etliche Sondereffekte sind der Grund. Ganz wesentlich schlug dabei die hohe Zahl an Kfz-Schäden nach der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal zu Buche. Insgesamt mussten die Anbieter laut dem Branchenverband GDV deswegen die Schadenleistungen in der Vollkaskoversicherung um 18 Prozent erhöhen, in der Teilkasko gar um 40 Prozent. Hinzu kamen Ersatzteilpreise, die im vergangenen Jahr im Schnitt um 4,5 Prozent anzogen. Ein Trend, der sich jetzt bereits wegen der teils schwierigen Versorgung durch den Ukrainekrieg weiter fortsetzen dürfte. „Es ist klar, dass die Ersatzteilpreise steil ansteigen werden“, erwartet Huk-Vorstand Jörg Rheinländer.

Der Krieg ist auch ein wesentlicher Grund für die Zurückhaltung der bislang erfolgsverwöhnten Kfz-Versicherer. Nach nicht mal drei Monaten im laufenden Jahr zeichnet sich laut HUK bereits deutlich ab, dass die Zahl der ausgelieferten Neufahrzeuge in diesem Jahr erheblich geringer ausfallen wird als in den Vorjahren. Der Mangel an Chips, Kabelbäumen und anderen Zulieferteilen zeige erhebliche Wirkung auch auf die Kfz-Versicherer. „Wir gehen von 20 Prozent weniger Fahrzeugtransaktionen im Jahr 2022 aus“, rechnet Huk-Chef Heitmann. Die Konsequenz sind weniger Fahrzeugwechsel, zwangsläufig werden vielerorts die bisherigen Autos weitergefahren.

>>Lesen Sie auch: Streit bei Generali: Aktionärs-Opposition will „den Löwen wecken“

Somit kommen auch weniger Gebrauchtwagen an den Markt. Entsprechend zurückhaltend fallen die Prognosen für das laufende Jahr aus. Überdurchschnittlich wachsen will die Huk-Coburg zwar auch im laufenden Jahr, in absoluten Zahlen dürfte das aber nicht mehr das Plus an Neukunden bedeuten, das im vergangenen Jahr dazugekommen ist. Prognosen seien in diesem Umfeld kaum möglich, heißt es.

Konkurrenz für Autohändler

Um dem etwas entgegenzusetzen, probieren die Kfz-Versicherer seit geraumer Zeit neue Wachstumsideen aus. Schon vor Jahren ist Huk-Coburg beispielsweise in den Autohandel eingestiegen. Ein größerer Standort in Düsseldorf wurde jüngst bezogen, bundesweit gibt es 77 Ankaufstationen für Gebrauchtfahrzeuge. Auch in anderen Bereichen wildern die Coburger bei den Autofirmen. Wie etliche von ihnen bieten sie inzwischen Auto-Abos als Mietmodell für Fahrzeuge an. Rund tausend Fahrzeuge seien seit dem Start inzwischen auf der Straße unterwegs.

Große Hoffnungen setzt man in Coburg auf die Zusammenarbeit mit dem Insurtech Neodigital. An dem 2016 gegründeten Unternehmen aus dem Saarland hatte sich Huk-Coburg kurz vor dem Jahreswechsel beteiligt. Künftig sollen gemeinsam Kfz-Versicherungen angeboten werden, bei denen Neodigital die Digitalkompetenz beisteuert und Huk die Versicherungsexpertise. Angeboten werden die Produkte dann auch über Makler außerhalb des Huk-Coburg-Vertriebs. Sogenannte White-Label-Angebote sind ebenso denkbar, also Versicherungen, die für interessierte Anbieter unter deren Namen vertrieben werden. „Auch eine Autoversicherung bei Tchibo ist dann denkbar“, blickt Huk-Chef Heitmann bereits nach vorn.

Mehr: So plant der neue Axa-Chef die Zukunft