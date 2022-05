Versicherer Munich Re gründet Tech-Unternehmen für Kfz-Versicherung

Der Rückversicherer plant weitere Projekte im Bereich Künstliche Intelligenz: Gemeinsam mit Partnern aus Technologie und Forschung sollen neue Risikoprofile entwickelt werden.

Als erstes gemeinsames Projekt ist die Entwicklung eines „Batterie-Score“ geplant. (Foto: IMAGO/Olaf Döring) Ladestation für Elektrofahrzeuge

München Die Munich Re erweitert ihre Projekte im Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Gemeinsam mit der Erstversicherungstochter Ergo, dem Technologieunternehmen In-Tech und dem Münchener Professor Markus Lienkamp gründet der Dax-Konzern ein gemeinsames Tech-Unternehmen.

Dort sollen in Zukunft gemeinsam Lösungen für das Risikomanagement in der Kfz-Versicherung entwickelt werden. „Ein intelligentes Auto braucht eine intelligente Versicherung“, fasste Karsten Crede, Vorstand bei der Ergo-Tochter Digital Ventures, die Idee hinter dem Projekt zusammen.

Die Kombination ist auf den ersten Blick ungewöhnlich, für die Versicherer ist es jedoch ein weiterer Schritt beim Ausbau der Kompetenzen im Bereich KI. Das neue Gemeinschaftsunternehmen mit dem sperrigen Namen „MTC Mobility Technology Center by Munich Re and In-Tech“ soll Lösungen entwickeln, mit denen sich das Auto der Zukunft mit seinem Risikoprofil auch in den Versicherungsbedingungen wiederfindet.