Versicherer Munich Re nimmt Kurs auf vier Milliarden Euro Gewinn

München Die Munich Re hat im abgelaufenen Geschäftsjahr trotz einer Vielzahl unterschiedlicher Großschäden die eigenen Erwartungen übertroffen. Mit insgesamt 3,4 Milliarden Euro hat der Dax-Konzern rund 100 Millionen Euro mehr verdient als vorhergesagt, wie das Unternehmen am Donnerstagmorgen mitteilte.

Besonders das Schlussquartal brachte dem weltgrößten Rückversicherer einen Gewinnschub. Sowohl die Rückversicherung als auch der Erstversicherer Ergo, der zum Konzern gehört, legten deutlich zu und erzielten in den Monaten von Oktober bis Dezember einen Gewinn von 1,52 Milliarden Euro. Nach neun Monaten stand an dieser Stelle ein Gewinn von lediglich 1,9 Milliarden Euro.

„Unser breit diversifiziertes Geschäftsportfolio macht uns nicht nur resilienter, sondern eröffnet auch neue Ertragschancen“, wertete Konzernchef Joachim Wenning die Zahlen in einem Statement. Die Dividende soll nach Zustimmung der Hauptversammlung bei 11,60 Euro liegen und damit fünf Prozent über der des Vorjahrs.

Vor allem Hurrikan „Ian“, der im September in Florida für Verwüstungen sorgte, trieb die Schadensummen der Rückversicherer in die Höhe. Mit 1,6 Milliarden Euro war die Munich Re branchenweit am stärksten belastet. Swiss Re meldete in dem Zusammenhang Schäden in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar, Hannover Rück war mit Belastungen von 276 Millionen Euro nur gering betroffen.

Auch die von Menschen verursachten Großschäden bekam Munich Re zu spüren. Sie stiegen um fast die Hälfte auf 1,74 Milliarden Euro. Dabei ragten die Belastungen aus dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine heraus, die zu Schadenzahlungen von 475 Millionen Euro führten.

Hohe Nachfrage nach Versicherungsschutz

Die Schäden durch Naturkatastrophen und das schwierige weltpolitische Umfeld führten aber auch dazu, dass die Kundennachfrage nach Versicherungsschutz in allen Geschäftsbereichen stieg. Das trieb die Prämieneinnahmen nach oben. In der Rückversicherung verzeichnete Munich Re Zahlungen von über 48 Milliarden Euro – ein Plus von mehr als 16 Prozent zum Vorjahreszeitraum.

Der Erstversicherer Ergo wächst nach Jahren im Krisenmodus vermehrt in die Rolle des soliden Gewinnbringers. Nachdem die Gewinnprognose der Düsseldorfer Tochter im Herbst deutlich von 600 von 800 Millionen Euro angehoben wurde, hat man in der Endabrechnung mit 826 Millionen Euro auch diese Marke übertroffen.

Ergo verdankte den deutlichen Gewinnanstieg dem Segment der deutschen Schaden- und Unfallversicherung. Hier konnte der Konzern trotz einer Vielzahl an Großschäden die Schaden-Kosten-Quote auf 90,6 Prozent von 92,4 Prozent im Vorjahr verbessern. Bei Versicherern gilt: Je tiefer diese Zahl unter hundert Prozent liegt, desto höher ist die Rendite.

Probleme bei der Kapitalanlage

Weniger gut lief es für die Munich Re dagegen bei der Kapitalanlage. Das Anlageergebnis ging um knapp ein Drittel auf 4,9 Milliarden Euro zurück. Grund dafür waren vor allem Verluste bei Derivaten auf festverzinsliche Wertpapiere. Die Zinswende und der damit verbundene Einbruch bei Anleihen brachte vielen Großanlegern im vergangenen Jahr erhebliche Verluste. Hinzu kamen Abschreibungen auf Aktien sowie auf Anleihen in Höhe von 850 Millionen Euro durch den Ukraine-Krieg.

Die Kapitalanlagerendite des rund 220 Milliarden Euro großen Portfolios betrug 2,1 Prozent, nach 2,8 Prozent im Vorjahr. Im vergangenen Sommer hatte der Konzern seine Renditeerwartungen für die eigenen Kapitalanlagen zurückgeschraubt: von 2,5 Prozent auf „mehr als 2,0 Prozent“ im Gesamtjahr.

Steigerungspotenzial hat der Rückversicherer auch bei der Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROE). Diese lag im vergangenen Jahr bei 13,5 Prozent. Im Herbst hatte der Konzern seine Erwartungen noch nach oben gesetzt. Demnach soll sich die Eigenkapitalrendite in Zukunft in einer Spanne zwischen 14 und 16 Prozent bewegen, nach zuvor 12 bis 14 Prozent.

Große Veränderung in der Bilanz

Für das laufende Jahr erwartet die Munich Re einen Konzerngewinn in Rekordhöhe von vier Milliarden Euro. Dazu sollen die Rückversicherung 3,3 Milliarden Euro und Ergo 700 Millionen Euro beitragen. Insgesamt wären es rund 600 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.

Die Zahlen sind jedoch nicht direkt miteinander vergleichbar. Das liegt vor allem an der Einführung des neuen internationalen Bilanzierungsstandards IFRS 17. Der führt tendenziell zu mehr Gewinn und einer höheren Eigenkapitalrendite, wie der Dax-Konzern bereits im Dezember berichtete.

Der der Umsatz, der an die Stelle der bisher ausgewiesenen Bruttoprämien treten wird, dürfte im laufenden Jahr deutlich niedriger ausfallen. Munich Re prognostiziert 58 Milliarden Euro. Die Kapitalanlagenrendite soll mindestens 2,2 Prozent betragen.

Die Umstellung auf den Bilanzierungsstandard IFRS 17 bedeutet für börsengelistete Versicherer eines der größten Veränderungsprojekte der vergangenen Jahrzehnte. Weit über 20 Jahre geht es in der Branche bereits darum, wie der bisher geltende Standard IFRS 4 konsistenter, klarer und transparenter dargestellt werden kann. Mi der Einführung von IFRS 17 sollen Schwachstellen des alten Standards beseitigt werden.

Unter anderem wächst die Profitabilität mit dem neuen Bilanzierungsstandard. Im größten Geschäftssegment, der Rückversicherung im Bereich Schaden- und Unfallversicherung, wird die Schaden-Kosten-Quote künftig bei 86 Prozent erwartet. Das wären gut zehn Punkte mehr als in der alten IFRS-4-Welt.

