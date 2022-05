Versicherer Munich Re steigt in das Geschäft mit CO2-Zertifikaten ein

Über die neue Tochter Tree Trust können Kunden des Rückversicherers ihren CO2-Ausstoß kompensieren. Erster Kunde ist ein prominenter Mittelständler.

Über die neu gegründete Tochter Tree Trust bietet der Münchener Versicherer Zertifikate für Aufforstungsprojekte an. (Foto: dpa) Der „Walking Man“ vor der Zentrale von Munich Re

München Munich Re steigt in den Zertifikatehandel ein. Über die neu gegründete Tochter Tree Trust bietet der Münchener Versicherer Zertifikate für Aufforstungsprojekte an, mit denen Unternehmen ihren Ausstoß an Kohlendioxid kompensieren können.

Erste Kunden sind die Munich Re selbst sowie das Heizungsunternehmen Vaillant. „Auf dem knappen Kompensationsmarkt eröffnet Tree Trust anspruchsvollen Unternehmen Zugang zu passenden Aufforstungsprojekten“, sagt Torsten Jeworrek, der zuständige Vorstand der Munich Re.



Seit Ende 2019 arbeitete der Münchener Dax-Konzern an dem Projekt. Im Kern geht es dabei um die Herausforderung, vor der nahezu alle Unternehmen in den kommenden Jahren stehen. Der Ausstoß an klimaschädlichem Kohlendioxid soll reduziert werden, viele Firmen haben sich gar zum Ziel gesetzt, bis zu einem gewissen Zeitpunkt CO2-neutral zu agieren.