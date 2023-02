Versicherer Rückversicherer Swiss Re teilt Hauptgeschäft in zwei Sparten auf

Ziel seien einfachere Strukturen, mehr Effizienz und eine bessere Betreuung der Kunden, teilt der Schweizer Konzern mit. Die Neuorganisation tritt im April in Kraft.

Der Rückversicherer baut intern um. (Foto: Reuters) Swiss Re in Zürich

Zürich Der Schweizer Rückversicherungskonzern Swiss Re stellt sein Hauptgeschäft neu auf und spaltet die größte Sparte Schaden- und Unfall-Rückversicherung in zwei Bereiche auf. Der Bereich Property & Casualty Reinsurance (P&C Re) wird künftig von Urs Baertschi geführt und der Bereich Life & Health Reinsurance (L&H Re) von Paul Murray, wie der Konzern aus Zürich am Donnerstag mitteilte. Der bisherige Leiter des Rückversicherungsgeschäfts, Moses Ojeisekhoba, übernimmt die neu gegründete Geschäftseinheit Global Clients and Solutions.

Mit der neuen Neuorganisation, die am 3. April in Kraft treten soll, zielt Swiss Re auf einfachere Strukturen, Effizienzsteigerung und bessere Kundenbetreuung ab. Die Finanzberichterstattung wird sich dadurch nicht verändern.

