Versicherer Swiss Re findet neuen Chief Investment Officer in den eigenen Reihen

Im September hatte Vorgänger Guido Fürer angekündigt, in Rente zu gehen. Nun gibt die schweizerische Rückversicherungsgesellschaft seine Nachfolgerin bekannt.

Der Konzern hat eine neue Anlagechefin ernannt. (Foto: Reuters) Hauptsitz von Swiss Re in Zürich

Zürich Der Schweizer Rückversicherer Swiss Re hat Velina Peneva zur Anlagechefin ernannt. Die Managerin werde am 1. April Group Chief Investment Officer (CIO) und Mitglied der Geschäftsleitung, teilte die Gesellschaft am Montag mit. Sie folgt dem langjährigen CIO Guido Fürer nach, der im September angekündigt hatte, in Pension zu gehen.

Peneva leitet derzeit als Co-Head den Bereich Client Solutions & Analytics im Asset Management von Swiss Re. Bevor sie 2017 zum Unternehmen kam, arbeitete die Managerin für die Beratungsfirma Bain & Company.

