Versicherer Talanx will Nettogewinn bis 2025 um ein Viertel steigern und erhöht die Dividende

Das neue Drei-Jahres-Ziel des Versicherungskonzerns ist ein Gewinn von 1,6 Milliarden Euro. Aktionäre erhalten schon dieses Jahr eine um 40 Cent erhöhte Dividende von zwei Euro.

Auch von der Umstellung auf den neuen Bilanzierungsstandard erhofft sich der Versicherer einen positiven Ergebniseffekt. (Foto: dpa) Talanx

München Der Versicherer Talanx will mit einer höheren Dividende künftig attraktiver für Anleger sein. In den Jahren bis 2025 will der Hannoveraner Konzern seine Ausschüttungen kontinuierlich steigern bis auf 2,50 Euro je Aktie. Zuletzt waren es 1,60 Euro. Das gab der im MDax gelistete Versicherer am Dienstag im Rahmen seines Kapitalmarkttages bekannt.

Bereits für das laufende Jahr kündigte Vorstandschef Torsten Leue eine Dividendenerhöhung um 40 Cent auf zwei Euro an, die der Hauptversammlung im Frühjahr vorgeschlagen werden solle. „Was wir zuvor in acht Jahren gemacht haben, machen wir jetzt in einem Jahr“, so der Talanx-Chef. Bisher waren Dividendenschritte um fünf Cent pro Jahr die Regel.

Talanx vollzieht damit einen Schritt in seiner Dividendenpolitik, den andere Versicherer bereits vollzogen haben. Titel wie Allianz, Munich Re und Axa werden seit Jahren von Investoren als starke und verlässliche Dividendenzahler betrachtet. Dividendenrenditen von über fünf Prozent sind keine Seltenheit.