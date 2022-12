Versicherer Talanx will Nettogewinn bis 2025 um ein Viertel steigern

Das neue Drei-Jahres-Ziel des Versicherungskonzern sei ein Gewinn von 1,6 Milliarden Euro. Erwirtschaften sollen das Plus vor allem Industrieversicherungen.

München Der Versicherungskonzern Talanx will den Nettogewinn in den nächsten drei Jahren um mehr als ein Viertel steigern. Neues Ziel für 2025 sei ein Gewinn von rund 1,6 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag vor einem Kapitalmarkttag in Hannover mit. Für das laufende Jahr hat Talanx 1,05 bis 1,15 Milliarden Euro angepeilt.

Die Umstellung auf den neuen Bilanzierungsstandard IFRS 9/17 ab 2023 werde allein für einen positiven Ergebniseffekt von rund 100 Millionen Euro sorgen. Mehr Schub erwartet Talanx vor allem in der Industrieversicherung, wo der Konzern die Eigenkapitalrendite auf zehn Prozent schrauben will. Im Konzern werde diese Marke schon 2022 erreicht.

Am Montag hatte Talanx eine schrittweise Anhebung der Dividende auf 2,50 Euro bis 2025 in Aussicht gestellt. 2022 lag sie bei zwei Euro.

